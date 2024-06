Megmaradt kunáinkat már csak a Horvát Nemzeti Bank pénztárainál lehet átváltani

Pórul jártak azok a külföldi turisták, akik tavaly év végégig nem váltották át euróra megmaradt kunájukat valamelyik horvátországi bankban vagy postán. Most már ezt csak a fővárosban, Zágrábban tehetik meg, a Horvát Nemzeti Bank pénztárainál. Érdekesség, hogy a kunaérmék kétharmadát máig nem váltották át.

Az Európai Parlament két éve, 2022. július elején döntött úgy, hogy Horvátország huszadik államként 2023. január 1-jén csatlakozhat az euróövezethez. A Horvát Nemzeti Bank (HNB) akkor arra számított, hogy 500 millió darab bankjegyet váltanak majd be az állampolgárok. Ha a bankjegyeket egymásra tennék, ötven kilométer magas oszlopot képeznének, ami hatszor magasabb, mint a Mount Everest.

Építőipari nyersanyag lesz az érmékből

A fémpénzeket a horvát hadsereg egy erre a célra kialakított raktárában halmozzák fel, és ott tárolják a tervek szerint egészen 2027-ig. Utána összezúzzák az érméket, és az építőiparban használják fel mint másodlagos nyersanyagot. A bankjegyeket a HNB széfjében őrzik, a megsemmisítés pedig szigorú biztonsági feltételek mellett folyamatosan zajlik. Az összevágott bankjegyeket papír- és kartonhulladékkal keverik, bálázzák, és olyan cégeknek adják el, amelyek a papírgyártásban alapanyagként újrafelhasználják.

Az euró és a horvát kuna közötti átváltási árfolyamot 1 euróra vetítve 7,5345 kunában határozták meg.

A kunabankjegyeket és -érméket tavaly év végéig lehetett beváltani a horvátországi postákon, kereskedelmi bankokban és a Pénzügyi Ügynökség (FINA) egységeiben.

2024. január 1-től ez a lehetőség megszűnt, napjainkban a megmaradt kunákat euróra már csak a HNB-ben lehet átváltani. Arra is figyelni kell, hogy a fémpénzeket a jegybank is csak 2025. december 31-ig veszi be. A bankjegyeket viszont időkorlát nélkül fogadják. A HNB pénztárainak címe: Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb vagy Franje Račkog 5, 10002 Zagreb. Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 9 és 13 óra között.

Sok kuna maradt az embereknél

Az index.hr arról számolt be, hogy egy évvel az euró bevezetése után az emberek még mindig nagy mennyiségű kunabankjegyet tartanak otthon. A horvát jegybank becslése szerint eddig csaknem ötmilliárd kunát nem váltottak át. Ennél is furcsább a helyzet a fémpénzzel:

a mintegy hárommilliárd érméből több mint kétmilliárd még mindig a lakosságnál van.

Így aztán a horvát hadsereg speciális raktára gyakorlatilag üresen tátong.

Egyébként a jegybankok adatai szerint az eurózóna polgárai átlagosan a nemzeti valutájuk 3–5 százalékát tartják meg. Feltételezések szerint a polgárok érzelmi okokból nem válnak meg a régi fizetőeszköztől, mondván, néhány bankjegy és érme megtartása nem szegényíti el őket.