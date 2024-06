Internetes fogadások tippadóit ellenőrizte a NAV

Az első esetben a revizorok nyilatkoztatták a tippadót a tevékenységéről, megvizsgálták a vásárláskor megadott bankszámla forgalmát, és az adószám nélkül végzett tevékenység miatt mulasztási bírságot szabtak ki.

Az ellenőrzés hatására a tippmester adószámot váltott ki, és legalizálta vállalkozását. A második esetben egy nagy követői bázist építő ember tevékenységét ellenőrizték. A tippmester közösségi oldalain rendszeresen osztott meg tartalmakat követőinek.

A revizorok egy hónapos csoporttagságot igényeltek és fizettek ki. A vizsgálat elindítása után írásban nyilatkoztatták a tipstert, aki mindössze néhány százezer forintnyi, tippadásból származó jövedelmet vallott be.

Az adózói nyilatkozatnak ellentmondott a csoporttagok nagy száma és folyamatosan változó összetétele, és a számlavezető banktól bekért adatok is.

Ezek alapján az elmúlt több mint egy évben a tippmester számlájára 18 millió forintot meghaladó, tanácsadási tevékenységéből származó bevétel érkezett. Az ellenőrzési ügyben szintén mulasztási bírság kiszabása várható, és a jelentős adózatlan jövedelem miatt ez esetben a NAV kezdeményezi az utólagos adóellenőrzést is.

Kitértek arra, hogy a két magánszemély a közösségi médiában is hirdette magát. A NAV kiemelt figyelemmel kíséri a digitális platformokon és a közösségi médián keresztül tevékenységet végző vállalkozókat. Ezeknél az adásvételeknél is be kell tartani a számlaadási és adózási szabályokat – emelték ki a közleményben.