Sulyok Tamás egy videóval reagált Dobrev Klára vádjaira

Ahogy az Index beszámolt róla, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője május 28-án bejelentette, hogy az Országgyűlésben összegyűltek a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szembeni hivatali megfosztási eljáráshoz szükséges aláírások.

Dobrev a múlt héten úgy nyilatkozott: „Bizonyítom, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök köztörvényes bűnöző, aki a földmaffia figurájaként, ügyvédként törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben, pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek.” A DK árnyék-miniszterelnöke lemondásra szólította fel Sulyok Tamást. A Sándor-palota válaszul közölte, hogy az államfőnek nincs takargatnivalója, törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre.

Dobrev Klára nemrég az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának is vendége volt, ahol szintén azzal vádolta meg Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy úgynevezett zsebszerződéseket kötött dél-alföldi földügyekben, külföldi kézre játszott át még ügyvédi praktizálása alatt magyar termőföldeket. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője „köztörvényes bűnözőnek” titulálta Magyarország államfőjét, ám ahogyan erre Rónai Egon is rámutatott: amíg nincs bírósági ítélet, addig ez csak egy feltevés. Dobrev ragaszkodott hozzá, hogy ez csak nyelvészkedés.

Sulyok Tamás videóval reagált

Mindeközben Sulyok Tamás közösségi oldalán megjelent egy videó csütörtökön, amelyhez Radnóti Miklós Himnusz a békéről című verséből idézett az államfő: „Mert egyszer béke lesz. / Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!”

A felvételen Nemcsák Károly, Oberfrank Pál, Eperjes Károly, Kásás Zoltán és Ókovács Szilveszter is kifejti a véleményét a köztársasági elnöknek járó tiszteletről.

Én amióta ismerem, nagyon is megfelelt mindig annak a pozíciónak, ahol volt

– fejtette ki a videóban Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész.



Kásás Zoltán olimpiai ezüstérmes vízilabdázó szerint „egy mindenekfölött álló személy, aki tiszteletet érdemel, nem csak követel, hanem érdemel”.

Habár a videóban nem hangzik el konkrétan Dobrev Klára neve, az előzményeket tekintve joggal lehet arra következtetni, hogy az államfő a DK európai parlamenti képviselőjének üzent arról, mit jelent a tisztelet.

Mint írtuk, ifjabb Lomnici Zoltán szerint több rágalmazási per lehetne politikusok és nem politikusok esetében is, ha hivatalból meg lehetne indítani a rágalmazási pereket, azonban erre nincs mód, mert csak magánindítványra büntethető. Az alkotmányjogász szólt arról is, hogy a közszereplőknek mennyivel kell szélesebb körben tűrniük a velük szemben megfogalmazott kritikákat.

