Garantáltan nem fog unatkozni a hétvégén

Szombaton szervezik meg az ország legnagyobb jógafesztiválját az Akvárium Klubban, ahol megismerhetjük a különböző jógaiskolákat, irányzatokat, oktatókat. Ezen a napon reggel 9-től kezdődően 12 előadás, 15 gyakorlati óra vár ránk, de lesz mantrakoncert kiállítók is – derült ki a We Love Budapest hétvégi programajánlójából.

Mint írták, később egy hangulatos, zenés pikniken vehetünk részt a Margitszigeten. A SunDance – Daytime Feast ingyenes lesz, és a legjobb lemezlovasok szolgáltatják majd a talpalávalót, ugyanis a Wild Boar, az MMMM! és a Black Block DJ brigádja rakta össze erőit erre az alkalomra.

Pénteken és szombaton ráadásul újra pezseg, dübörög, szomszédol, ismerkedik, nosztalgiázik, koccint, kóstol és táncol a Bartók, hiszen jön az idei Bartók Béla Bál, Újbuda könnyed utcazene fesztiválja. Ezen a két napon a szokásosnál is szélesebbre tárják a környék éttermei, kávézói, bárjai, alkotóműhelyei, galériái és kisebb-nagyobb üzletei a kapukat, a Gellért és a Kosztolányi között.

Vasárnap sem fogunk unatkozni

Mindezek mellett június második hétvégéjén első ízben rendezik meg a BLOOM Fest Budapestet a Rózsakertben, ahol kertészetek, növény- és virágárusok, növényi eredetű szépségápolási termékek és vezetett séták is várják az érdeklődőket. A két és fél hektáros rozáriumban a már említettek mellett különböző workshopokon és vezetett sétákon is részt vehetünk június 8-án és 9-én, de lesznek kerekasztal-beszélgetések, és gyerekprogramokkal is készülnek a szervezők.

A hétvégi programok sztárja azonban Yungblud, napjaink egyik legizgalmasabb előadója lesz.

A csupán 26 éves énekes-dalszerző zenéjén keresztül képes megszólítani teljes generációját, hangot adni problémáinak, örömeinek és vágyainak. Koncertjein szélsebesen száguldozik a színpadon és nagyon közvetlen hangot képes megütni rajongóival, hiába áll előtte akár több ezres tömeg. Yungbludot korábban a Sziget Fesztiválon csíphettük el, most pedig első önálló magyarországi koncertjére készül június 9-én a Budapest Parkban a Live Nation Magyarország szervezésében.

A Budapest 150. születésnapjára készült Budapest Bejáró egy izgalmas városfelfedező játék mindenkinek, aki szeret sétálni és rajong az érdekes történetekért. A séták elengedhetetlen része a feladványfüzet, amely nemcsak végigvezet bennünket a helyszíneken, de még érdekes feladványokat is találunk benne. A füzetek elérhetők a kijelölt BKK Ügyfélszolgálati Központjaiban vagy a budapestbejaro.hu oldalon.

A Budapest Bejáró abban is különleges, hogy nemcsak a megszokott, népszerű budapesti helyszínekhez ígér kalandokat, hanem a külső kerületek lakóinak is számos izgalmat tartogat. Remek szórakozás a szép időben, akár gyerekekkel, akár kutyával, de egyedül is nyakunkba kaphatjuk a várost! A honlapon pontos tájékoztatást kapunk arról, hogy melyik séta mennyi ideig tart, mennyire hosszú, hány fontos helyszínt foglal magába.