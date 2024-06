Kiderült, melyik főpolgármester-jelöltnek van félnivalója vasárnap

A vitákból és a főpolgármester-jelöltek felkészültségéből csaknem egyértelműen látszik, hogy ki lesz a győztes a vasárnapi választáson, erről beszélt Nagy Ervin. A XXI. Század Intézet elemzője szerint Vitézy Dávid nemcsak a közlekedésben, hanem a budapesti politikában is otthonosan mozog. Az elemző elmondta, hogy a Fideszben prioritásváltás történt. Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója viszont úgy látja, akár Karácsony Gergelynek is kedvezhet a visszalépés.

Vitézy Dávid esélye hatványozottan megemelkedett, ezáltal nyílttá vált a verseny – így értékelte a XXI. Század Intézet elemzője Szentkirályi Alexandra pénteki visszalépését. Nagy Ervin szerint egyértelmű, hogy Karácsony Gergely és Vitézy Dávid ki-ki meccset fognak vívni. A közvélemény-kutatások alapján nehéz megjósolni, hogy ki nyer, viszont akinek félnivalója van, az szerinte Karácsony Gergely – hangsúlyozta az elemző.

„Vitézy Dávid a legkedveltebb főpolgármester-jelölt, és szemtől szemben legyőzné Karácsony Gergelyt a választási versenyben” – erről írtunk korábban a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása alapján. A Századvég kutatásából kiderült, hogy abban az esetben, ha Szentkirályi Alexandra nem szerepelne az indulók között, Vitézy Dávid a politikai szempontból aktív budapestiek

48 SZÁZALÉKÁNAK, MÍG KARÁCSONY GERGELY A MEGKÉRDEZETTEK 42 SZÁZALÉKÁNAK TÁMOGATÁSÁRA SZÁMÍTHATNA A MOST VASÁRNAPI FŐPOLGÁRMESTERI VÁLASZTÁSON.

Szentkirályi Alexandra, aki korábban többször cáfolta a visszalépést, péntek reggel mégis bejelentette, hogy Vitézy Dávidot támogatja. Arra kérte a szavazóit, ők is tegyenek így, szavazzanak Vitézy Dávidra vasárnap az önkormányzati választáson. Eközben a június 9-i választások miatt folyamatosan csörögnek a választóknál a telefonok: azt mérik ugyanis, ki lehet az esélyesebb győztes.

A regnáló főpolgármester, ha nem is nyeregben érezte magát, de sokkal nagyobb biztonságban lehetett

– mutatott rá Nagy Ervin, aki elmondta azt is, hogy most valójában Karácsony Gergely az, aki veszíthet. A főpolgármester Vitézy Dávidtól is félhet véleménye szerint. Az elemző emlékeztetett arra, hogy a viták alapján, amelyek Karácsony Gergely és Vitézy Dávid között zajlottak az elmúlt időszakban, csaknem egyértelműen látszik, hogy ki a győztes. Álláspontja szerint Vitézy Dávid bizonyította, hogy felkészült, ugyanis nemcsak a közlekedésben, hanem általában a budapesti politikában is otthonosan mozog. Határozottan és ambícióval vetette magát a munkába mint kihívó, így komoly reményeket táplálhat – összegezte Nagy.

Karácsony Gergely egyébként saját esélyeit illetően korábban azt mondta: nem az a kérdés, hogy megnyeri-e a választást, hanem hogy hány százalékkal. Vitézy Dávid, amikor már Szentkirályi Alexandra nélkül maradt versenyben, úgy fogalmazott, hogy az első fordulót megnyerte, vasárnap jön a második. Vitézy Dávid és Karácsony Gergely a Partizán rendkívüli adásában szerepeltek Szentkirályi Alexandra visszalépése után. VItézy azt mondta, hogy nem vált fideszes főpolgármester-jelöltté. Karácsony Gergely erre úgy reagált, hogy kicsit elengedték a pórázát, de visszatalált a gazdáihoz, ami megalázó a Fidesz szavazókra nézve is, és félrevezették azt a nyilvánosságot is, amely Vitézy Dávidot szakemberként respektálta. Erről bővebben itt írtunk.

Bizonytalansági faktorok kerültek be a rendszerbe

Előrejelezhetőségi kihívásokat is felvethet a kormányzó párt stratégiáinak az a döntése, hogy visszaléptették Szentkirályi Alexandrát – emelte ki Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója. Az elemző szerint Szentkirályi visszalépése azt feltételezi, hogy a Fidesz politikai üzenetét – miszerint akik Karácsony Gergely leváltásában érdekeltek, azok szavazzanak Vitézyre – a Fidesz-szavazótábor, ha nem is 100 százalékában, de 10-ből 9 kormánypárti követni fogja. Emellett azzal a felvetéssel is élhettek a kormányzó párt udvarában, hogy a visszalépés nem demobilizálja a Fidesz-szavazókat, nincs hatással a mobilizációra.

A jelenben mérhető, de az elköteleződések a következő órák értelmezési időszakában változhatnak.

Az is fennállhat, hogy a döntés tanácstalanná tesz Fidesz-szavazókat, miszerint a domináns párt szerepében lévő Fidesz egy fontos versenyből kivonul, mégsem annyira erős. Hiszen egy visszalépés bevallottan azt is jelenti, hogy a kihívók közül is Szentkirályi Alexandra a kevésbé esélyes. Kérdéses az is, hogy a Fidesz-szavazók hajlandóak-e egységesen átszavazni Vitézy Dávidra. Előzetesen erre lehet és van is mért adat, de a politikai történések keltette válaszreakciók hatásai nincsenek bekalkulálva egy-egy ilyen kutatásba.

Utóbbiak alig vagy nehezen is mérhetők.

Innentől kezdve ugyanis Vitézy Dávid nemcsak saját maga és az LMP, hanem „a Fidesz jelöltje is”. Ez viszont már a Karácsony Gergely melletti kiállást is erősítheti. Értelmezhető számban lehetnek olyanok, akik bár Vitézy Dávidra szavaztak volna, de miután ő a Fidesz jelöltjeként is kereteződik, a vele való szimpátia csökkenhet, így pedig sokan mégis Karácsony Gergely mellett tehetik le a voksukat.

Karácsony Gergely vagy Vitézy Dávid?

Nem kevesen lehetnek olyanok, akik tehát az utolsó napokig vacilláltak, hogy Karácsony Gergelyre vagy Vitézy Dávidra szavazzanak, de innentől kezdve már jóval nagyobb a tétje, hogy program vagy szimpátia alapján döntsenek. Hiszen ettől kezdve a Fidesz támogatta főpolgármester irányította város, vagy a Karácsony Gergely vezette főváros között kell dönteniük – hangsúlyozta. Ez pedig egy Fidesz-kritikus fővárosi sokaságban a Karácsony Gergely mögötti összezárással és egységesüléssel is járhat, és a mögötte álló potenciális szavazók aktivitása is emelkedhet – mutatott rá a stratégiai igazgató. Előre nem látható és nem mérhető valószínűségek vannak tehát, a verseny politikai értelemben is új keretbe került.

Prioritásváltás

Nagy Ervin elmondása szerint prioritásváltás történt a Fidesznél, ugyanis a cél megváltozott, nem főpolgármesteri címet, hanem a legnagyobb frakciót akarják a fővárosi közgyűlésben. Létrejöhet egy olyan konstrukció, amivel a Fidesznek nagyobb politikai súlya lesz a fővárosban. Ezzel a lépéssel olyan közgyűlés alakulhat meg, ahol a Fidesz befolyása erősebb lesz.

Azzal, hogy Szentkirályi Alexandra visszalépett, végül is egy racionális döntést hozott, ha a korábbi kormányszóvivőnek és a csapatának az volt a legfontosabb, hogy ne a Karácsony–Gyurcsány-tandem irányítsa a fővárost, akkor így közelebb került ennek a célnak a megvalósításához

– tette hozzá, majd elmondta, hogy eddig Karácsony Gergely mint fővárosvezető regnált, Gyurcsány Ferenc pedig a legnagyobb frakcióval rendelkező pártot irányította, így a befolyása tagadhatatlan és egyre erősebb volt a fővárosi politikában.

(Borítókép: Karácsony Gergely és Vitézy Dávid. Fotó: Tövissi Bence / Index)