Meghalt egy 13 éves fiú, miután rosszul lett egy komáromi osztálykiránduláson

Elsőként az Országos Mentőszolgálat adta hírül, hogy egy „10 év körüli” gyermeket kellett újraéleszteni, miután a barátaival játszott egy Komárom-Esztergom vármegyei strandon hétfőn, és azon versenyeztek, hogy ki tud tovább a víz alatt maradni. Két perc elteltével a kisfiú nem jött fel a víz alól, amit a vízimentő is észlelt, és azonnal a gyermek segítségére sietett. Kimentette, és megvizsgálta, de a fiú már nem lélegzett, így azonnal megkezdte az újraélesztést, miközben a szemtanúk mentőt hívtak.

A Tények információi szerint amikor a kisfiú társai rájöttek, hogy a játéknak csúnya vége lett, a rémült gyerekek az egyik, strandon dolgozó fiatal diákfiúhoz szaladtak segítséget kérni. Farkas Péter, a szabadidőpark tulajdonosa szerint a medenceőrök azonnal beugrottak, és kihúzták a gyereket, de ekkor már lila volt a szája, és nem mozgott. A tanárok is azonnal rohantak, hogy segítsenek. Ekkor kapcsolódtak be a mentősök, akik egy órán keresztül küzdöttek a gyermek életéért.

A gyereket később mentőhelikopterrel szállították kórházba, s úgy tűnt, hogy minden esélye megvan felgyógyulni,

ám a 13 éves Áron szervezete végül feladta a harcot, és a kórházban meghalt.

Erről már az RTL számolt be. A csatorna megszólaltatta a gyermek édesanyját is, aki megtörten nyilatkozott.

Igazából 22 óra magasságában jött ki a főorvos úr, és közölte, hogy Áron elment. Nagyjából ott omlott össze a világ

– nyilatkozta a gyermek édesanyja.

Elmondása szerint Áron mindig eleven, pörgős és nagyon barátságos gyerek volt, aki izgatottan várta az iskolai kirándulást, napok óta másról sem beszélt. Azt azonban nem értette, hogy mit keresett gyermeke a mély vízben. „Ez a víz alá merülés iszonyat veszélyes. Ráadásul az egyetlen dolog, amit nem értek, hogyan engedték bele, mert ha jól értelmeztem, ez a majd két méter mély medencében volt, és ő nem tudott úszni” – értetlenkedett az anya.

Az orvosok azt állapították meg, hogy a kisfiú teljesen egészséges volt. „Próbálták helyrehozni, amit lehetett, meg is tettek, mert egyébként mondta is a doktor úr, hogy ez a legszörnyűbb, amikor egy teljesen egészséges gyereknek – a laborjait is nézték, a szívének sem volt baja – lekapcsolt az agya, és vége” – mondta a szülő könnyekkel küszködve.

Miután elmondták, hogy nem tudják a gyermeket megmenteni, szülei még el tudtak köszönni tőle. Az RTL információi szerint az eset után a szabadidőpark vezetősége belső vizsgálatot rendelt el. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya pedig foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított bűntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.