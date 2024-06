Hivatalosan is átadták a Magyar Honvédség új, az izraeli IAI ELTA cég és a Rheinmetall Canada által gyártott, ELM–2084 típusú mobil, háromdimenziós, réskitöltő radarját pénteken az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ laktanyájában Veszprémben.

Erről a lokátorról pár hónapja is írtunk, amikor Magyarországra érkezett. „Ez egy tűzfelderítő és tűzvezető lokátor, amely, észlelve a beérkező célt, folyamatosan nyomon követi, meghatározza a sebességet, kikalkulálja a röppályát. A rendszer beadja az adatokat a központi vezérlőrendszerbe, és szükség esetén az végzi az elfogást” – mondta akkor Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádióban. Hozzátette azt is:

Az nagyon fontos, hogy ezek a lokátorok 500 kilométert belátnak, és egyesével több mint ezer légi célt is követni tudnak. Az egyik legkorszerűbb ilyen rendszer a világon.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a szombati átadón azt mondta: a magyar kormány eddig is a béke elkötelezettje volt, és ezután is azért fog dolgozni, hogy a háborút elkerüljük. Másrészt szükség van katonai erőre is, hogy önmagunkat a lehető legfüggetlenebbül másoktól meg tudjuk védeni – mondta, hozzátéve: ezért a kormány folytatja, sőt a veszélyek korában fel is gyorsította a haderőfejlesztést. Szalay-Bobrovniczky Kristóf ismertette:

most olyan képességgel bővül a magyar haderő és annak légvédelme, amely Izraelben a legnehezebb időkben, harci körülmények közt állta ki a próbát.

Ezek a többfunkciós, háromdimenziós radarrendszerek a Nasams norvég rakétarendszerekkel, valamint a harcászati repülőgépflottát erősítő további négy Gripennel kiegészülve, valamint más eszközökkel együtt képezik azt a pajzsot, amely a magyar emberek biztonságát garantálja – jelezte a honvédelmi miniszter.

Pietro Mazzei, a Rheinmetall Canada vezérigazgatója az együttműködések fontosságáról szólva az ipar és a kormány közti partnerséget méltatta. Tájékoztatása szerint Magyarországon egy olyan összeszerelő, integrációs és tesztelő-bevizsgáló bázist tudtak létrehozni, amelynek eredményei az átadott eszközök. Köszönetet mondott azért, hogy a Magyar Honvédség nemcsak időt szánt a technológia megtanulására, de integrálták is azt napi műveleteikbe.

A legfejlettebb félvezetős technológia

A honvédelmi és haderőfejlesztési programban beszerzett ELM–2084 típusú háromdimenziós radar a helyszínen kiosztott tájékoztató szerint légtérellenőrző, tüzér- és légvédelmirakéta-feladatok támogatására képes. A legfejlettebb félvezetős technológia és a fázisvezérelt antennarács alkalmazásával képes a kibocsátott rádióhullámok vertikális és horizontális eltérítésére.

A jelenleg használt radaroknál háromszor nagyobb antennaforgási sebessége háromszoros adatfrissítést eredményez, a technológia egy időben képes felderíteni – a nagy méretű, nagy sebességű szállítógépektől a közepes méretű, kis sebességű drónokig – minden típusú légi járművet, valamint a ballisztikus tüzérségi lövedékeket is.

A radar szélsőséges időjárási körülmények között is képes magas megbízhatósággal üzemelni, valamint 21. századi körülményeket biztosít a kezelőszemélyzetnek. A radarkomplexum három fő modulból áll – antennarendszer, hadműveleti-kezelői kabin, áramellátást biztosító rendszer –, amelyeket terepjáró képességű teherautók szállítanak. Telepítési és bontási ideje egyaránt rövid.

