Magyar Péter: Megkezdjük a Tisza Párt és a köré szerveződő politikai közösség felépítését

Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke hétfőn kora délután posztolt a Facebook-oldalára. Bejegyzésében köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták, és beszámolt arról is, hogy keddtől megkezdik a Tisza Párt és a köré szerveződő politikai közösség felépítését.

„Az első szó a köszöneté. Köszönöm, hogy mellém álltatok, köszönöm, hogy a legnehezebb pillanatokban is támogattatok” – kezdte legutóbbi bejegyzését Magyar Péter.

Köszönöm, hogy tegnap óriási felhatalmazást és bizalmat adva egyértelműen kijelöltétek a TISZA Pártot, mint az egyetlen valós, potens ellenzéki erőt, amely kihívója lehet és lesz Orbán Viktor hatalmi gépezetének a következő országgyűlési választáson

– írta a Tisza Párt alelnöke.

Megjegyezte, hogy a Fidesz 2006 óta nem ért el ilyen rossz eredményt, és egyik EP-választáson sem szerepelt még ilyen rosszul, majd hozzátette, hogy mindezt „közpénzmilliárdokat elégetve, hazug háborús pszichózist, megfélemlítést és sokezres zsoldoshadsereget alkalmazva”.

Magyar Péter kiemelte, hogy a Fideszen kívül más párt 2006 óta nem kapott annyi szavazatot, mint az az alig két hónapos Tisza Párt, és a kormánypárttal szemben ők csupán az önkénteseire támaszkodhattak, sem állami, sem külföldi támogatást nem kaptak.

Azt is leírta, hogy a több mint 1 340 000 rájuk leadott szavazat óriási felelősséggel jár, és minden erejükkel és tudásukkal azon lesznek az Európai Parlamentben és a Fővárosi Közgyűlésben, hogy bebizonyítsák minden magyar ember számára, hogy

a politika lehet szép, hasznos, igazságos és őszinte. Minden képviselőnk a magyar érdekek mentén fog dolgozni Budapesten és az unióban is.

Magyar Péter bejelentette, hogy keddtől megkezdik a Tisza Párt és a köré szerveződő politikai közösség felépítését, és annak a szakmai programnak, Társadalmi Szerződésnek az összeállítását, amire a magyar emberek felhatalmazását kérik majd a következő országgyűlési választáson.

„Bebizonyítottuk, hogy rövid távon jók vagyunk akadályfutásban, most ugyanezt kell tennünk maratoni távon. Ehhez a ti segítségetekre, támogatásotokra is szükségünk lesz. Az első lépéseket megtettük, az első téglákat már visszavettük, és még csak most kezdődik a tánc!” – zárta bejegyzését a Tisza Párt alelnöke.