Orbán Viktor: Bonyolította az életünket Magyar Péter megjelenése

A 44,6 százalék Európa-rekord – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az európai parlamenti és önkormányzati választások másnapján az M1-en. A kormányfő úgy folytatta, „jobban szeretjük, ha világrekordot futunk, de az EU-rekordot is meg kell becsülni.

Az Európai Unióban ez messze a legnagyobb támogatottság – tette hozzá a választások eredményével kapcsolatban Orbán Viktor. A részvételi adatokról azt mondta, van három-négy ország az Európai Unióban, ahol kötelező a választásokon való megjelenés, ott nyilván magasabb a részvétel, de a magyarországi mindenképpen Európa-rekord.

A magyar demokrácia köszöni szépen, él és virul

– fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, hogy az emberek ki akarják fejezni a véleményüket, és a választásokon elért eredmény egy szép teljesítmény a magyar választópolgároktól, hiszen ők állították fel „ezt a fantasztikus rekordot”.

Orbán Viktor azt mondta, hogy kaptak már 50 százalék fölötti támogatást is, de soha nem szavaztak ennyien a Fideszre, mint most. Szerinte az abszolút számokat is fontos látni, hiszen ez pontosabb és jobb képet mutat a magyar demokrácia állapotáról.

Elmondása szerint mindig van jó néhány százaléknyi olyan választópolgár, akit fel kell keresni ahhoz, hogy elmenjen szavazni. Úgy véli, hogyha nincs mozgósítás, akkor ezek a választók otthon maradnak. Szerinte éppen emiatt a mozgósítás miatt tudtak nyerni most a választásokon.

Magyar Péter megjelenése

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta, hogy bonyolította az életüket Magyar Péter és a fellépése, de bonyolult volt maga a választás is, mivel önkormányzati és EP-választások is voltak egyszerre. Két ellenzéket kellett legyőzni, az újat és a régit is – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy így különösen is értékes a végeredmény, hogy mindkettőt legyőzték.

Szereztünk vissza és veszítettünk el városokat, de minden választásból egy tanulságot szoktam levonni: jobban kell dolgozni. Minél nagyobb a verseny, annál alázatosabban kell dolgozni

– fogalmazott az önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Mint mondta, még eggyel bonyolultabbá tette a választást, hogy az európai pártokra is figyelni kellett.

Az EP-választásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy Franciaországban valódi politikai földindulás történt, mert ott olyan nagy arányban nyertek a békepártiak. „1–0 ide a békepártiaknak” – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint okosan kellett irányítani a kampánygépezetüket ebben a bonyolult helyzetben, de örülnek, hogy nem vesztettek több várost, mint amennyit megszereztek.

A miniszterelnök annak is örül, hogy „utca hossznyival nyerték az EP-választást is”. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy minden választást akkor kell megnyerni, amikor van, és most ezeket kellett megnyerniük.

Lesz majd választás később is, azokat majd akkor kell megnyerni

– fűzte hozzá.

A kampányidőszakról beszélve kijelentette, hogy kormányozni nem lehet kampánylogikában, mivel az az ország mindennapjairól szól, más lelkiállapot, más munkatempó szükséges hozzá. „De a szemünket rajta kell tartani a háború és béke kérdésén: egyszerre kell kimaradni a háborúból, és itt vannak a mindennapi teendők is” – mondta.

Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy az önkormányzati választásokon jobban szerepeltek, mint azt lehetett várni, de nem olyan jól, mint szerette volna. Szerinte döntetlenközeli a helyzet, de úgy véli, hogy ilyen háborús időkben és nehéz körülmények között 14 százalékot ráverni a másodikra egy tisztességes eredmény. Ezt az eredményt 2026-ban az országgyűlési választásokon is elfogadná.

Minden választás nehéz. A sikert nem adják ingyen, a következő választást is meg kell nyerni. De most örüljünk, hogy megnyertük az önkormányzati és az EP-választásokat is

– fogalmazott Orbán Viktor.

Hallgattak Szentkirályi Alexandrára

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltjének visszalépésével kapcsolatban azt mondta: „Alexandra véleménye az volt, ha mindhárman talpon maradnak, akkor Budapesten nem lesz változás. Mi hallgattunk rá.”

A miniszterelnök hozzátette, hogy sok munkát kell még végezni Budapesten ahhoz, hogy olyan városban éljenek az emberek, amilyet megérdemelnek.

A politikának nincs varázslatos vegykonyhája. Csak egy dolog számít: az idő és az idő alatt elvégzett munka. Meg persze az alázat. Jól kell szolgálni az országot

– mondta.

Az interjú végén elmondta, hogy Magyarországon jó a közbiztonság, és mindenkinek van munkája. „A magyar az előrefele néz. Dolgozzunk, harcoljunk, és majd győzünk, ahogy eddig is” – tette hozzá.

A beszélgetést azzal zárta, hogy bár „nem tudunk mindig világrekordot úszni”, de Magyarországon nincs egy olyan párt sem, amelyik ne cserélne velük boldogan.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2024. június 10-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)