Tornádóval, jégesővel és villámárvizekkel söpört végig az országon a vihar

A vasárnap éjjel érkezett vihar úgy vonult végig az országon, hogy tornádóval, jégesővel, villámlással és villámárvizekkel nehezítette a tűzoltóság és a katasztrófavédelem munkáját. Az ország legnagyobb részén hatalmas károkat okozott a vihar, és nagyon úgy néz ki, hogy erre a hétre is tartogat még meglepetéseket az időjárás.

A választás estéjén hatalmas vihar érte el Magyarországot, aminek az lett a következménye, hogy a felfokozott hangulatot nagyon sok helyen viharos erejű széllökések, jéggel kísért zivatarok, néhol pedig tornádók hűtötték le. A katasztrófavédelmet és a tűzoltókat számtalan helyre riasztották az ország több régiójában, viszont a leglátványosabb mindenképpen a Nardán kialakult tornádó volt, amelyet többen is lencsevégre kaptak.

A Szombathelytől 10 kilométerre fekvő településen 30 házat rongált meg a hirtelen jött széltölcsér és a tornádó útjában kidőlt fák, míg 95 háztartásban átmenetileg szünetelt az áramszolgáltatás a leszakadó villanyvezetékek miatt. És ha ez nem lett volna elég, akkor a viharos széllökéseket kísérő heves esőzés és jégeső következtében a Pinka patak is kilépett medréből – írta a katasztrófavédelem.

A megáradt Pinka miatt Pornóapátiban pedig a házak védelmére volt szükség. 3500 darab homokzsákot töltöttek meg és helyeztek el az ingatlanok körül a szombathelyi hivatásos és a répcevisi önkéntes tűzoltók, akiknek a munkáját 100 helyi lakos is segítette. A káresemények következtében senkinek nem kellett elhagynia az otthonát, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Hat esetben riasztották egyébként kidőlt fák és letört faágak eltávolításához vasárnap a somogyi tűzoltókat. Mosdóson, Mátyásdombon, Lad külterületén és a szuloki temetőhöz vezető úton is egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést.

Kadarkúton a vihar megrongálta egy családi ház tetőszerkezetét, amelyről a meglazult cserepeket a helyi tűzoltók távolították el. Siófokon, a Ságvári utcában egy családi ház tetejéről kellett eltávolítania a helyi hivatásos tűzoltóknak egy kidőlt fát, valamint ugyanebben az utcában egy kettéhasadt diófa ágait ledarabolni a villanyvezetékről.

A Dunakanyartól a keleti határig

A katasztrófavédelmet vasárnap összesen 334 alkalommal riasztották, amelyből 212 esetnél műszaki mentésre is szükség volt, és a szakembereknek a helyszínre kellett vonulniuk. Ebből a legnagyobb részt a viharkárok tették ki, ugyanis a vasárnap éjjelről hétfő reggelre érkező vihar hatalmas károkat okozva robogott végig az ország északi felén.

A lezúduló csapadékmennyiség a legnagyobb károkat Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben okozta, ide a tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek több mint harminc helyszínre kellett kivonulnia, és a legtöbb helyen leszakadt faágakat eltávolítania házakról és úttestekről.

Szabolcs-Szatmár-Beregben már az esti órákban több bejelentés érkezett a katasztrófavédelem vármegyei műveletirányítási központjába, elsősorban sérült fákkal kapcsolatosan. Baktalórántházánál, a 493-as út elején úttestre dőlt fa képezett forgalmi akadályt. Szabolcs és Balsa között nyolcméteres faág esett az útra. Hétfő reggel még csaknem harminc helyszínen tartottak a viharkárokkal kapcsolatos műszaki mentések. A tűzoltók létraszerrel, dugólétrákkal, motoros láncfűrészekkel avatkoznak be.

Miskolcon egy családi ház az esőzések miatt lakhatatlanná vált, 4 felnőtt és 4 gyermek a családok átmeneti otthonában tartózkodik. Alsózsolcán pedig villám csapott egy családi házba, amely ennek következtében lakhatatlanná vált. A család rokonokhoz költözött.

Több mint százharminc lakossági bejelentés érkezett a viharos időjárás miatt a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fő- és műveletirányító ügyeletére vasárnap éjjel és hétfő reggel. A legtöbb esetben kidőlt fák, lehasadt faágak adtak munkát a tűzoltóknak. A viharban eddig összesen tizenhat épület károsodott különböző mértékben. A kidőlt fák több helyen villamos és távközlési vezetékeket szakítottak át. A vármegye hivatásos és önkéntes egységei hétfő reggel is dolgoztak a károk felszámolásán.

Északon-Délen

Nem értek véget a vasárnapi izgalmak a Szombathely mellett lecsapó tornádó kapcsán, késő este Szlovákia felől kiterjedt zivatarrendszer érte el az északi határt, déli ágán egy szupercella is érkezett, hatalmas karimával.

Szlovákiában több helyről is 2-3 centis, néhol diónyi jeget hozó jégesőt jelentettek, ami sajnos sok helyen elverte a termést. De szintén jégről számoltak be észlelőink Romhányból, Diósjenőről, Ipolytölgyesről, Érsekvadkertről, Nagyorosziból, Nógrádból, Perőcsényből és Letkésről is.

Lakóházra és gépjárműre dőlt egy ingatlan udvarán álló fa vasárnap hajnalban a Tolna vármegyei Dombóváron, a Széchenyi utcában. A műszaki mentéshez a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik motoros láncfűrész segítségével távolították el a kidőlt fát.

Pest megyét sem kerülte el a vízözön, Szentendrén hétfő délelőtt hömpölygött a víz az utakon, ahogy a zivatarlánc északkelet felé haladt.

