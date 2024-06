Kijózanítóan erős üzenetet küldtek a baloldali választók az ellenzék mai pártjainak a vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választáson: tömegesen pártoltak át, és támogattak helyettük egy sok tekintetben még ismeretlen jobbközép politikust. Ujhelyi István szerint ugyanis bennük láttak elég erőt, képességet és lendületet a másfél évtizede uralkodó fideszes rendszer leváltásához.

Magyar Péter és pártja sikeréről megjegyezte, pozitívum, hogy egy perspektivikus és politikatörténeti tettre képes új magyar közéleti közösség jelent meg a színen. Szükség volt arra, hogy valaki felrázza a NER ellenzékét.

Ahogy a Tisza kiáradt, a szegfű úgy száradt el a parton. Egyáltalán nem vagyok boldog attól, hogy végül igazam lett. Ez a fajta most megtapasztalt »áradás« azonban a valódi szociáldemokratáknak is hosszú távú feladatot jelölt ki a magyar közéletben

– fogalmazott.

Az Európai Parlamenttől most búcsúzó volt szocialista politikus úgy látja, azok a baloldali szavazók, akik dühükben a jobbközép új erő lendületét választották, hosszú távon semmiképp nem maradhatnak hiteles és őszinte baloldali képviselet nélkül. Egy olyan új szociáldemokrata mozgalomra lesz szükség, amely a NER lebontásában aktív partnere, egy új magyar köztársaságban pedig már versenytársa tud és akar lenni a sebes folyamú Tiszának.

A valódi szociáldemokratáknak a Tisza Párt partnerének kell lenniük a NER lebontásában és az árkoktól mentes Magyarország újraépítésében.

Ujhelyi szerint h a most el is hervadt a szegfű, nem kell a kaspóval együtt az értékrendet is kidobni; inkább új földet kell hozni, friss vízzel megöntözni, és egy új virágot elültetni. Soha nincs késő a reneszánszra. De tenni kell érte, és nem az árral szemben.

Az Esély Közösség alapítója jelezte, hogy egy időre most kilép az első vonalas pártpolitikából, és elsősorban a nemzetközi kötelezettségeire koncentrál.