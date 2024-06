ATV-botrány: feljelentették Magyar Pétert, a MÚOSZ elnöke szerint pedig törvénytelenséget követett el

A MÚOSZ elnöke, Kocsi Ilona véleményezte azt, hogy Magyar Péter listázta az ATV munkatársait egy Facebook-bejegyzésben. Egyben azt is közölte, hogy a szervezet alelnöke, Vicsek Ferenc nem hivatalos álláspontot ismertetett korábban, hanem csak a magánvéleményét. Mindeközben Magyar Péter egy újabb posztban ment neki az ATV-nek.

Mint írtuk, a Tisza Párt vezetője az ATV Egyenes beszéd című műsor vendége volt hétfőn. A műsorvezető, Rónai Egon rögtön egy váratlan „ajándékot” adott át Magyar Péternek (az ügy közvetlen előzménye az volt, hogy Magyar Péter a vasárnap esti eredményvárós beszédében szóvá tette, hogy nem hívták be az ATV műsorába, de a Tisza Párt alelnöke több alkalommal is kritizálta a csatornát).

Az „ajándék” egy dokumentum volt, amelyben a csatorna összegyűjtötte, hogy az elmúlt időszakban összesen hányszor foglalkoztak a Tisza Párt alelnökével, valamint hányszor hívták meg vendégként (amely meghívásokat ő nem fogadott el). Magyar Péter végül egy heves szóváltás után felállt, és kivonult a stúdióból.

Az ügy ezzel nem ért véget, ugyanis hétfőn késő este Magyar Péter egy újabb posztot tett közzé, amelyben személyes, a vallási-felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokat közölt az ATV munkatársairól. Hétfőn késő este, illetve kedd hajnalban több reakció is érkezett a történtekre. A csatorna közzétette a dokumentum tartalmát, miközben Rónai Egon, valamint Vicsek Ferenc, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) alelnöke is reagált a történtekre (az utóbbi nyilatkozat hivatkozási alap lett Magyar Péter támogatóinak körében).

A MÚOSZ elnöke így látja az ügyet

Kedden a Media1-nek sikerült elérnie Kocsi Ilonát, a MÚOSZ elnökét, aki egyrészt elmondta: Vicsek Ferenc nem a szervezet hivatalos álláspontját közölte, hanem a magánvéleményét. „Vicsek Ferenc nem közleményt adott ki a Facebookon, hanem véleményt írt. Vicsek Ferencként, aki történetesen a MÚOSZ alelnöke is. Ha ez hivatalos vélemény lenne, akkor azt a MÚOSZ adta volna ki. Magánvéleményt minden MÚOSZ-tag írhat, még a MÚOSZ alelnöke is” – közölte Kocsi Ilona.

Arra a kérdésre, hogy mi az álláspontja a MÚOSZ-nak arról, amit a Tisza Párt alelnöke az ATV dolgozóiról írt, Kocsi Ilona azt mondta:

Magyar Péter törvénytelenséget követhetett el azzal, hogy az ATV munkatársainak vallási hovatartozását nyilvánosságra hozta.

„A vallási meggyőződés, tagság mindenki személyes adata, különleges adat, nem tartozik a nyilvánosságra. Aki ezt mégis nyilvánosságra hozza – s ehhez nem kéri az érintett személy beleegyezését –, az személyiségi jogot sért, és minden bizonnyal az információs önrendelkezésről szóló törvényt is. Lehet olyan kivételes helyzet, amikor a vallási hovatartozás perdöntő lehet egy vitában, s erről akkor tudhat a vitázó fél, s adott esetben a nyilvánosság is, de most nem erről van szó” – fejtette ki Kocsi Ilona.

Egy feljelentést és egy bejelentést is tettek már a történtek miatt

Tényi István volt fideszes politikus közölte: a Tisza Párt alelnökének az ATV munkatársainak vallási hovatartozását részletező bejegyzése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult bejelentéssel.

Közérdekű bejelentésemet a 2013. évi CLXV. törvény 1. § (3) bekezdése alapján, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 38. § (2) bekezdése, valamint 52. § (1) bekezdése alapján teszem

– tájékoztatta Tényi a Magyar Nemzetet. Továbbá arról is beszámolt, a Budapesti Rendőr-főkapitányságon egy feljelentést is tett az ügyben, mert szerinte ki kell vizsgálni, hogy megvalósult-e a személyes adattal visszaélés vétsége.

Magyar Péter újabb posztban támadja a csatornát, véleménye szerint nem követett el jogsértést

A Tisza Párt alelnöke eközben késő délelőtt egy újabb Facebook-posztot tett közzé, ahol azt írta: „Mivel az ATV NER-lovag vezérigazgatója, a csatornatulajdonos Németh Sándor fia [Németh S. Szilárd – a szerk.] már büntetőeljárással fenyegetőzik, öntsünk TISZ(t)A vizet a pohárba.”

Kifejtette, hogy szerinte az ATV és a Németh Szilárdhoz közel álló médiumok „ezer (személyes és tulajdonosi) szállal kötődnek a fideszes médiabirodalomhoz és a propagandához”, és hogy „Rogán Antalék megrendelték önöktől a tegnapi hazug provokációt”.

Megértem, hogy jó Rogán körével közös cégeket gründolni. Megértem, hogy jó NER-es partikban lazítani és Rogán Cilivel ünnepelni szülinapot. Viszont mielőtt perrel fenyegetőzik, konzultáljon egy jogásszal. Én a tegnapi posztomban nem neveztem meg senkit vallási hovatartozása kapcsán. Bár akár meg is tehettem volna, mert minden érintett büszkén vállalta a nagy nyilvánosság előtt, hogy a Hit Gyülekezete nevű »egyházhoz« tartozik.

„Önök a választás előtt szándékosan meghamisították az egyik külföldi lapnak adott interjúmat. A háború kapcsán olyan dolgot adtak a számba, amivel aztán lejárathatott volna a rogáni propaganda. Akkor ez nem jött össze. Most más módon próbálkoznak” – írta Magyar Péter, aki a posztja végén felsorolta a Némethékhez köthető sajtótermékeket, és arra figyelmeztette az ATV-t, hogy ami történt, az „meg is fog látszani a nézettségen”.