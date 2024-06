Hétfő este botrány lett abból, hogy Magyar Péter kivonult az ATV Egyenes beszéd című műsorából, miután a műsorvezető, Rónai Egon szembesítette azzal, hogy valótlan állításokat tett a csatornáról. Az ATV azóta nyilvánosságra hozta azt is, hogy valójában hány alkalommal keresték Magyar Pétert az utóbbi hetekben. A Tisza Párt alelnöke időközben újabb támadást indított a csatorna ellen.

Mint írtuk, a Tisza Párt vezetője az ATV Egyenes beszéd című műsor vendége volt hétfőn. Rónai Egon rögtön egy váratlan ajándékot adott át Magyar Péternek (az ügy közvetlen előzménye az volt, hogy Magyar Péter a vasárnap esti eredményvárós beszédében szóvá tette, hogy nem hívták be az ATV műsorába).

A csatorna hosszú dokumentumban gyűjtötte össze, hogy az elmúlt időszakban összesen hányszor foglalkoztak a Tisza Párt alelnökével, valamint hányszor hívták meg vendégként (amely meghívásokat ő nem fogadott el). Magyar Péter végül egy heves szóváltás után felállt, és kivonult a stúdióból.

Az adásban nem lehetett látni, mi van a neki átadott dokumentumban, azonban az ATV azóta egy cikkben leírta, mit adtak át Magyar Péternek. A Tisza Párt alelnöke korábban azt mondta, hogy március 28. és május 3. között egyszer sem hívták be az élő adásba. Ehhez képest az ATV közléséből az derült ki, hogy

Magyar Pétert az utóbbi hónapokban legalább 18 alkalommal keresték, ezen belül pedig az említett időszakon belül is kapott három megkeresést.

A csatorna szerint a politikust telefonon és SMS-ben egyaránt próbálták elérni (gyakran a sajtósán keresztül), hogy menjen be az Egyenes beszédbe vagy a csatorna Start című műsorába, de a sok megkeresésre nem is kaptak reakciót tőle.

Ezzel együtt, mint az ATV írja,

Magyar Péter hét alkalommal szerepelt az ATV élő adásában március 13. óta.

Az Egyenes beszédben a mostani adás előtt kétszer is volt: május 31-én, valamint június 7-én este, másfél nappal a választás előtt. Az utóbbi beszélgetés egyébként szintén elég feszültre sikeredett, Magyar Péter meglehetősen nyers stílusban beszélt a műsorvezetővel, Szöllősi Györgyivel, és többek közt propagandacsatornának nevezte az ATV-t (ami – az eredményváros beszéd mellett – hozzájárulhatott ahhoz, hogy hétfő este így alakultak a dolgok).

A csatorna továbbá azt is megjegyezte, hogy április 20. óta (vagyis az utóbbi 51 napban) minden híradójukban napi szinten legalább kétszer foglalkoztak Magyar Péterrel vagy a Tisza Párttal.

Magyar Péter újabb támadást indított az ATV ellen

A Tisza Párt alelnöke hétfő este egy posztban már reagált a történtekre, majd másfél órával később közzétett egy újabb bejegyzést, amelyben azt írta:

Abban hibáztam, hogy elhittem, hogy egy korrekt interjút akarnak készíteni. Többet nem fog előfordulni. Messzire elkerülöm a Fidesz házitelevízióját.

Ezután – minden további magyarázat nélkül – megosztott „néhány információt” az ATV-ről, annak tulajdonosáról, Németh Sándorról, és ezen a ponton személyeskedésbe ment át a csatorna munkatársaival szemben is, mivel nyilvánosságra hozta a vallási hovatartozásukat is (valamint az egyik szerkesztőről, Morvay Péterről közölte, hogy III/III-as ügynök volt a szocializmus idején).

Morvay Péter reagált

Az ATV szerkesztője Magyar Péter posztja alatt válaszolt először az ügynökvádra, de az éjjeli órákban a saját Facebook-oldalán is közzétette írását.

Morvay egy kéréssel fordult Magyarhoz: „Ön ma este közzétett egy listát az ATV számos munkatársáról, és a nevük vagy beosztásuk mellett feltüntette az ön által vélelmezett felekezeti hovatartozásukat. A listán túlnyomórészt nem egyházi személyek, hanem magánemberek, laikus hívők szerepelnek. Én az ön listáján 5. sorszám alatt szereplek mint az ATV Online portál egyik szerkesztője. Ez így van. Sérelmezem azonban, hogy velem kapcsolatban elmulasztotta feltüntetni a felekezeti hovatartozásomat. Tisztelettel kérem, hogy a listáján a nevem mellett tüntesse fel: a Hit Gyülekezete tagja. A közösségnek ugyanis 37 éve, 1987. június 13-a óta tagja vagyok. Ezen a napon fogadtam el Megváltómnak Jézus Krisztust, és azt a bűnbocsánatot, amit az Úr Jézus az élete és vére által minden ember számára megszerzett a golgotai kereszten.”

Az ATV szerkesztője később azt is hozzátette:

Ön egyetlen tényt említ velem kapcsolatban, azt, hogy »volt III/III-as ügynök«. Igen, ez így volt.

„Egyetemistaként, 1985 októbere és 1987 áprilisa között, 18 hónapon át kapcsolatban álltam a Belügyminisztérium III/III-as alosztályával. Ez volt életem legrosszabb döntése, nem keresek rá mentséget. Amikor 23 éves koromban, saját döntésemből, lelkiismereti okokból megszakítottam az együttműködést a rendőrséggel, mindenkit felkerestem, akikről jelentettem, és személyesen bocsánatot kértem tőlük. A múltammal kapcsolatban mindent nyilvánosságra hoztam még a pártállam idején, 1987-ben” – írta Morvay Péter.

Megjegyezte, hogy történetét 1990-ben a sajtó nyilvánossága előtt is elmondta. Posztja végén pedig azt írta: „Hálás vagyok mindenkinek, aki megbocsátott nekem, köszönöm azoknak, akik őszinte hívőként az Evangéliumot hirdették nekem: feleségemnek és a Hit Gyülekezete lelkészeinek, köztük Németh Sándornak, aki 1987 júniusában meg is keresztelt az Úr Jézus Krisztus nevében Budaörsön. Köszönöm a Hit Gyülekezete lelkészeinek az életmentő szolgálatát. Én is ennek köszönhetem, hogy ma öt gyermek apja és négy unoka boldog nagyapja lehetek.

És köszönöm önnek is a megtisztelő figyelmét, kívánom életére Isten áldását

– zárta írását Morvay Péter.

Rónai Egon is reagált: sajnálja a történteket, de továbbra is várják Magyar Péter a műsoraikban

A műsorvezető a saját Facebook-oldalán, egy kommentben reflektált a történtekre az éjjel. „Kedves Barátaim! Ez egy megosztó pillanat, értem. Magyar Péter az elmúlt hetekben többször is nyilvánosan azzal vádolta az ATV-t, hogy nem hívtuk a műsorainkba, nem kap szót, elhallgatjuk őt.

Ma az Egyenes beszédben az ezt cáfoló bizonyítékokat tartalmazó dossziét adtam át a Tisza párt alelnökének. Sajnálom, hogy így reagált, ennek ellenére, ahogy eddig, ezentúl is várjuk a műsorainkban

– fogalmazott Rónai Egon.

A MÚOSZ alelnöke Magyar Péter mellé állt, hivatkozási alap lett a bejegyzéséből

Vicsek Ferenc, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) alelnöke késő este a saját közösségi oldalán szintén reagált az ATV műsorában történtekre. Mondatai azért is érdekesek, mert Magyar Péter és támogatói is hivatkozási alapként használták később az általa leírtakat (volt, hogy maga Magyar Péter kommentelte be az ügyről véleményt mondó közéleti szereplők bejegyzése alá Vicsek állásfoglalását).

Kép: Screenshot/Facebook Magyar Péter egyik kommentje

A MÚOSZ alelnöke azt írta az esetről: „Ha a főszerkesztőnek baja van az éppen legerősebb ellenzéki párt vezetőjének korábbi nyilatkozatával, akkor azt biztos, hogy adáson kívül kell megbeszélnie a politikussal. A tv-t nem használhatja erre. Lépre csalni a politikust, lekutyakomédiázni a nyilatkozatát, és a cég sértettségét a választási siker kapcsán aktuális kérdések elé helyezni, lemondani a kérdezés lehetőségéről, az önmagában az újságírói pozíció feladása. Nem egyenes beszéd…”

Somogyi Zoltán: Ez Magyar Péter egyik legnagyobb hibája lehet

Somogyi Zoltán szociológus (aki vasárnap este egyébként a csatorna választási műsorának volt a vendége) azt írta: „Nos, ami ma Magyar Péter és Rónai Egon között történt az ATV-ben, az ijesztő. Rónai Egon tette a dolgát, védte a tévét, ahol dolgozik, olyan állításra kérdezett rá közvetve (»ATV szennymédia«, »ATV propagandamédia«), amelyet vagy meg tud védeni egy politikus, vagy elnézést kell kérnie.

Ehhez képest a politikus vendég felállt az asztaltól, és kivonult. Sok jó lépése volt Magyar Péternek, és volt, hogy hibázott. Ez most az eddigi egyik legnagyobb hibája

– írta Somogyi, majd megjegyezte, az ATV nyilvánosságra hozza, hogy „mi volt abban a dossziéban (ahogy az meg is történt), és kiderülhet, hogy Magyar Péter „nem mondott valósat.

Csak amikor kimondta, tüntetésről tüntetésre, »tégláról téglára«, akkor éppen nem ült vele szemben az ATV munkatársa és vitte előre a mondatait a szenvedély. Kár az ilyenért nagyon, ez nem méltó egy jövőbeli miniszterelnöki szék esetleges várományosához

– összegezte véleményét a szociológus.

Hont András listázásról írt

Hont András publicista rövid, de velős bejegyzésben reagált a fejleményekre.

Amint látom, az új Megváltó aktuális szórakozása, hogy felekezeti alapon listázza az ATV munkatársait. Szerintem ne álljon meg itt, hanem az ilyenkor szokásos ritmusnak megfelelően a faji regisztrálással folytassa. Velem ne kelljen fáradnia, segítek neki: én zsidó vagyok

– írta.

(Borítókép: ATV)