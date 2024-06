Fordulat Győrben? – A polgármester már gratulált ellenfelének, most mégis újraszámlálásról beszél

Mint korábban írtuk, Győr az idei választás egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta. A szoros küzdelem eredménye végül a következő lett:

Dézsi Csaba András már hétfő hajnalban gratulált Pintér Bencének egy hosszú Facebook-posztban.

Veszíteni tudni kell, és most én is ezt teszem. Gratulálok Pintér Bencének, aki ha csak néhány száz szavazattal is, de elnyerte a következő 4,5 éves ciklus polgármesteri székét. Az ezzel járó munkát és a felelősséget is