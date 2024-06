A választás óta először szólal meg a kormány

A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerda délután közölte, hogy csütörtökön 11 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatót tart Kormányinfó – Mit miért tesz a kormány címmel.

Mint írtuk, a szokásos szerdai napon megtartotta heti ülését a kormány a Karmelita kolostorban. Erről Nagy István agrárminiszter posztolt a közösségi médiában. Hankó Balázs új kulturális és innovációs miniszternek ez volt az első kormányülése, miután Csák János lemondott tisztségéről.

Legutóbb két hete ült össze a kormány – még a június 9-i választások előtt. Az ezt követő Kormányinfón elhangzott, hogy Magyarország súlyos büntetést kaphat az Európai Unió Bíróságától, a döntés már megszületett, de a kihirdetéssel megvárják a június 9-i választásokat.

Arról is írtunk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral tárgyalt – elsősorban az orosz–ukrán háborúról volt szó, de megvitatták a júliusban megrendezendő NATO-csúcstalálkozó napirendjét is. A felek később egy sajtótájékoztatót tartottak, amiről az Indexen is beszámoltunk.