Orbán Viktor politikai igazgatója elmeorvosi stábot említett Magyar Péterrel kapcsolatban

Orbán Balázs szerint a kormánypártok európai parlamenti választáson elért 45 százalékos eredménye erődemonstrációra is alkalmas. A miniszterelnök politikai igazgatója rövid interjút adott a Mandinernek, többek között Magyar Péter is szóba került.

A Fidesz–KDNP elért eredményéről a politikai igazgató azt mondta: persze szerezhettek volna rekordszámú képviselői helyet is (2019-ben 13, most 11 képviselőt küldhetnek az Európai Parlamentbe), ez kétségtelenül elmaradt, de a ciklus közepén járnak, és ilyenkor rendre büntetni szokták a regnáló hatalmat a választók. „Ha ez volt a büntetés, akkor elfogadjuk” – jegyezte meg Orbán Balázs.

A Tisza Párt előretöréséről azt mondta, hogy minden ellenzéki erőt komolyan kell venni. „Így a szélsőséges jobboldalt vagy a számos önkormányzati bázissal és parlamenti jelenléttel működő óbaloldalt, meg a Magyar-féle újbaloldalt is. Látszik, hogy a külföldről finanszírozott média és a »mikroadományozók« között az utóbbi az ügyeletes sztár” – fogalmazott a politikai igazgató, majd kijelentette, meggyőződése, hogy

Magyarország nem akar majd Magyar Péterrel egy hosszú, bántalmazó, abuzív kapcsolatba beleragadni.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mire lesz elég a tizenegy kormánypárti európai parlamenti képviselő az Európai Parlamentben, úgy fogalmazott:

Tizenegy tégla, amit a magyar választók vettek ki az európai háborús felépítményből. Nem kis dolog, ne becsüljük le. Az igazi munka a képviselők számára csak most kezdődik: minden lehetséges parlamenti felületet fogni kell, és fel kell erősíteni a békepárti hangokat.

Azt is megkérdezték a politikai igazgatótól, hogy hány válságstábot hívtak össze a Karmelitában az elmúlt hónapokban Magyar Péter miatt, erre Orbán Balázs azt felelte:

Válságstáb nem volt kéznél, elmeorvosi stábot pedig sajnos nem tudtunk kiküldeni az érintett megsegítésére.

Arról is beszélt, a fideszes EP-képviselőknek több opciója is van arra, hogy melyik pártcsaládba üljenek be, „a legszélesebb szuverenitáspárti együttműködés” felé hajlanak, és nemsokára kiderül, hogy ennek mennyi esélye van. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár magyarországi látogatásával kapcsolatban azt mondta, a kormánynak kettős célja van: az ország NATO-vállalásait teljesítik, ugyanakkor a szövetség területén kívüli katonai műveletekben nem kívánnak részt venni. „Most jelentettük be, hogy elértük céljainkat, nem veszünk részt a NATO ukrajnai akciójában. Magyarország sem embert, sem fegyvert, sem pénzt nem küld egy esetleges ukrán NATO-misszióba” – tette hozzá Orbán Balázs a Mandinernek.

(Borítókép: Orbán Balázs 2022. december 19-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)