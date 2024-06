Budapesten járt és előadást tartott Donald Trump legidősebb fia

Az ifjabb Trump amerikai üzletember, volt televíziós műsorvezető, politikai aktivista és író. Donald Trump Jr. a The Trump Organization vagyonkezelője és ügyvezető alelnöke, a céget öccsével, Erickel együtt vezeti. Apjuk elnöksége idején a testvérek továbbra is üzleteket és befektetéseket hajtottak végre külföldi országokban. Szerzője a Triggered in 2019 és a Liberal Privilege in 2020 című könyveknek.

Az előadó elmondta, hogy érdekes volt végignéznie apja tárgyalásait az utóbbi időben, ugyanis a külső szemlélő számára úgy tűnhetett, hogy ő maga Al Capone. A közelmúltbeli diáktüntetésekről elmondta – felidézve, hogy anyja csehszlovák származású, és ő maga is folyékonyan beszél csehül –, hogy a baloldali szervezők a szocializmust azért találják vonzónak, mert soha nem tapasztalták meg. (A legidősebb Trump fiúnak az édesanyja Ivana Trump, aki az egykori Csehszlovákiában született, majd később ismert modell és üzletasszony lett Amerikában. A volt elnök és Ivana 1990-ben elváltak.)

Ő maga is, aki apja mellett szintén az FBI és a rendőrség nyomozásainak célkeresztjében van, néha elgondolkodik azon, hogy tényleg valami törvénytelen dolgot írt-e alá, hiszen naponta több száz papírt és szerződést szignál – de aztán ráébred, hogy semmi ilyesmi nem történt.

Közölte, hogy a baloldal narratívái a gyökereiktől kezdve hamisak. Erre a koronavírus elterjedését hozta fel példának. Azt állította, hogy Anthony Fauci – Biden elnök egészségügyi főtanácsadója a járvány idején – személyes e-mailjeiben, amelyeket kollégáinak küldött, éppen az ellenkezőjét állította, mint amit a közvéleménynek mondott. Ugyanis Trump szerint az azóta nyilvánosságra került információk alapján a vírus valójában a kínai Vuhanban található laboratóriumból szabadult ki.

Elmondta még, hogy Antony Blinken, az Egyesült Államok jelenlegi külügyminisztere a kongresszus előtt kijelentette: igazán meglepte, hogy az afganisztáni kivonulás után a tálibok nem egy nyitottabb és elfogadóbb kormányzatot alakítottak ki, mint amit végül megtapasztalhattunk. Ezt Trump szerint csak egy „idióta” gondolhatja így.

Az ifjabbb Trumpot meglepte, hogy Budapest mennyivel tisztább, mint azok a városok, ahová korábban lehetősége volt ellátogatni. Hozzátette, hogy

a jelen valódi ellenkultúrája a jobboldal,

amely ellentmond a genderizmusnak és az eltörlés kultúrájának.

Közölte, hogy apját mindig is érdekelte a politika, és gyerekkorában gyakran hallotta tőle, hogy a politikusok anélkül döntenek sok-sok milliárd dollárról, hogy valójában értenék azt, hogy az adott ügyben miről is van szó. Épp ezért nevezték családjában Washingtont mindig is mocsárnak. Úgy gondolja, hogy neki személyesen nincs köze a politikához, nem politikus, de harcosként része egy küzdelemnek. A politikában számára természetes, hogy a hitelesség jelent mindent, ugyanis ha valaki folyamatosan hazudozik, az előbb-utóbb nyilvánvalóvá fog válni.

Joe Biden elnökségéről azt az egyetlen pozitív dolgot tudta felhozni, hogy mindenki számára teljesen nyilvánvaló, az mennyire negatív. Hozzátette, egyértelmű, hogy a jelenlegi elnök sokszor már azt sem tudja, hogy hol van.

Száz százalékban egyetért abban, hogy a Soros-féle pénzemberek a háttérből irányítanak – amiért néhányuknak börtönbe kellene kerülnie. Aki értelmes ember, annak szerinte mindezt nyilvánvalóan látnia kell. Azt is közölte, hogy apja valóban egy héten belül megállíthatná az ukrajnai háborút, és ha jelenleg ő lenne az elnök, akkor a közel-keleti válság ki sem tört volna.

Méltatta Orbán Viktort, aki szerinte egy jó vezető, és ugyanazért támadják, mint az amerikai jobboldalt – mert országát ismét naggyá akarja tenni. David Pressman jelenlegi nagykövetről elmondta, hogy ő maga nem hisz a véletlenekben. Nyilván éppen azért őt küldték ide, mert aktivizmusával a magyar kormány értékei ellenében foglal állást.

Amennyiben apja nem nyeri meg a választásokat, úgy gondolja, hogy az ukrajnai háború az örökkévalóságig el fog húzódni. Közölte, hogy Amerikában a közvéleményt ez a háború nem különösebben érdekli, és nem tartják prioritásnak. A média szerint – tette hozzá – csak a demokrata szavazóknak fontos ez a téma, azonban ő a saját tapasztalatai alapján erősen kételkedik ebben.

(Borítókép: Ifjabb Donald Trump üzletember, a korábbi amerikai elnök fia előadást tart Budapesten a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Hunyadi Mátyás-termében 2024. június 13-án. Fotó: Purger Tamás / MTI)