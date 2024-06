Százezres bírságot szedett össze a nógrádi gyorshajtó, aki a megengedett sebesség duplájával száguldozott

Sóshartyán térségében a reggeli órákban két sofőr is túllépte jócskán az 50-es táblát. Az egyik vezetőt 90-nel, a másikat 101-gyel fotózták le a rendőrök – írta a police.hu. Manőverük nem lesz olcsó, az első autóversenyző 78 ezer forint közigazgatási bírságra és 4 közúti közlekedési előéleti pontra, míg a másik 117 ezer forint közigazgatási bírságra és 6 közúti közlekedési előéleti pontra számíthat.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a rendőrkapitányságok munkatársai továbbra is, a hét minden napján végeznek sebesség-ellenőrzést a vármegye közútjain azzal a céllal, hogy a szabályszegő járművezetőket a forgalomból kiszűrjék.

Az idei gyorshajtók aranyérmese továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében védi a címét. Ő a megengedett 50 kilométer per óra helyett 148 kilométer per órával hajtott május 25-én Győrben. Az autó vezetőjét 390 ezer forintra büntették és 8 büntetőponttal sújtották.