127 iskolai alapítvány pályázott a High Tech Suli Programjának (HTS) meghirdetett 240 millió forint összértékű támogatásra – áll a Mészáros Csoport szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

A nyertes intézmények számára a modern, 21. századi digitális tanterem kialakítására és a hozzá kapcsolódó szakmai programok megvalósítására nyílik lehetőség.

A HTS programhoz két új nyertes intézmény, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola és a Szegedi Gregor József Általános Iskola csatlakozott.

Az átadóeseményen részt vett dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke, aki a rekordszámú pályázatról és a program sikerességéről is beszélt.

Az 5. pályázati körben idén rekordszámú pályázat érkezett, és mivel igencsak erős volt a mezőny, kivételesen 5 helyett most 6 nyertest választottunk ki. Az elmúlt 4 évben nagyjából 1,5 milliárd forint értékben tudtuk támogatni az iskolákat, a cél pedig ahogy eddig is, most is az, hogy olyan intézményeknek segítsünk, amelyek a legnagyobbra tudják nyitni a High-Tech Suli kapuját.