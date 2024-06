A csütörtök délután 16 órai határidőig valamennyi helyi (kerületi) választási irodától megérkeztek a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjai a Nemzeti Választási Irodához (NVI) – tájékoztatta az intézmény az MTI-t. Az intézmény reagált Karácsony Gergely állításaira is a közleményben. Egy másik kommünikében pedig arról is beszámoltak, hogy az EP-választásra beérkezett külképviseleti szavazatokat is összeszámolták, ezeknél meglepő eredmény született.