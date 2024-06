Megszületett az ítélet Karsai Dániel ügyében

Karsai még 2023 szeptemberében fordult a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB), mivel az alkotmányjogász szerint a magyar állam sérti az egyén alapvető emberi jogait, illetve az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jogot, amiért Magyarországon nem engedélyezett az aktív eutanázia, illetve azért, mert a magyar jog büntetheti a külföldön méltóságteljes eltávozásban segítséget nyújtókat, azaz a családtagokat, a barátokat vagy az ebben részt vevő orvosokat.

Karsai ügyét tavaly novemberben az EJEB meghallgatást tartott, illetve idehaza is élénk közéleti vita alakult ki az élet végi döntésekről. Végül a bíróság Karsai és a magyar állam közötti perben

Karsai és csapata a benyújtott kérelmében amellett érvelt, hogy a magyar állam megszegi az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkét – vagyis az ő magán- és családi élet tiszteletben tartásához való joga sérül, amikor is nincs lehetősége életének segítséggel véget vetni –, illetve ezzel párhuzamosan ugyanennek az egyezménynek 14. cikkét – a megkülönböztetés tilalmát –, mivel szerinte hátrányos megkülönböztetésnek van kitéve azzal, hogy a magyar törvények nem biztosítanak számára lehetőséget halálának siettetésére, holott az életfenntartó kezelésre szoruló, halálos állapotú betegek számára biztosítanak ilyen lehetőséget azzal, hogy megtagadhatják az orvosi ellátást.

Mint az EJEB döntésében írja, többségben elfogadhatónak tartják a 8. cikk szerinti panaszt, ugyanakkor az egyezmény 14. cikkének 8. cikkel összefüggésben szerintit nem, miközben a kereset többi részét elutasították.

A bírák 6–1 arányban pedig azt is megállapítják, hogy sem a 8. cikk, sem a 14. cikk nem sérült Magyarországon.

A EJEB úgy látja, jogos a különbségtétel a magyar jogban az életfenntartó kezelésre szoruló, ám azt elutasító halálos állapotú betegek és a halál siettetését elérni akaró betegek között. A bíróság úgy ítélte meg, amikor valaki visszautasít egy kezelést, hogy ennek következtében hamarabb veszítse el életét, az a szabad orvosválasztás jogához áll közelebb, nem pedig a halálban való segítségnyújtás jogához.

A strasbourgi bíróság ezenfelül kimondta,

Többek között a lehetséges visszaélések kockázatai, a nyújtásával kapcsolatos politikai döntések, illetve az államoknak e kérdésben biztosított jelentős mérlegelési jogköre miatt.

A döntés előtt Karsai beszélgetett Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel, aki amellett érvelt, vallásos emberként ő nem tudná engedélyezni egy emberi élet kioltását, és a strasbourgi bíróság döntését a kormány kötelezőnek tartja, viszont csak abban az esetben hajtaná végre, ha az nem ütközik az Alaptörvénnyel. Ugyanakkor – mint arra Karsai rámutatott – a bíróság döntései minden esetben kötelezők, még akkor is, ha ahhoz módosítani kellene az Alaptörvényt.

A döntés után Karsai Facebook-oldalán röviden kommentálta a bíróság döntését.

A Bíróság elutasította a beadványomat. Ez nagy csalódás. Most higgadtan többször el fogjuk olvasni a döntést a kollegáimmal. Azután beadjuk a Nagykamara eljárása iránti kérelmünket, melyre három hónapunk van.

– írta az alkotmányjogász, aki egyúttal mindenkinek szép napot kívánt.

A 47 éves alkotmányjogász még májusban adott interjút az Indexnek, ahol többek között arról beszélt, már most sikernek tartja, amit elért, hiszen párbeszéd kezdődött az élet végi döntésről. Akkor úgy fogalmazott, a legfőbb, első nagy győzelem a kedvező strasbourgi ítélet lenne, de nem így alakul, akkor is sikernek tartja az eddig elérteket.

Nem, mivel ez az egész már most siker. De természetesen a legfőbb, első nagy győzelem a kedvező strasbourgi ítélet lenne, optimista vagyok, nagyon várjuk a döntést. Még nem tudjuk, mit hoz a jövő. De ha nem úgy alakul, akkor is soha nem látott párbeszéd indult meg a témában. Ezek a kérdések: a halál, az elmúlás és a szenvedés tabutéma volt, most nem az, és ez önmagában hatalmas siker. Én úgy gondolom, hogy személyes sorsomtól függetlenül ez a kérdés már soha nem megy oda vissza, ahol egy éve volt