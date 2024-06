Gulyás Gergely: Magyar Péter nem fizetett tagdíjat a Fidesznél, visszamenőleg megtehetné

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón a fővárosi közgyűlésről elmondta, nem terveznek együttműködni semmilyen ügyben Magyar Péter pártjával, de kitért a Tisza Párt alelnökének tartozására is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt többek között a vasárnapi választásokról, a Karsai Dániel ügyében hozott döntésről, a NATO-főtitkár szerdai látogatásáról, az Európai Bíróság Magyarországra kiszabott súlyos büntetéséről, valamint a pénteken kezdődő Európa-bajnokságról is.

Először tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választások óta.

Gulyás Gergely elsőként köszönetet mondott a választópolgároknak, és elmondta, a kormány még szerdán értékelte a választás eredményét. Hozzátette, a kormánypártok százalékosan kevesebb százalékot kaptak, de két nehéz év van mögöttük, és így is annyi szavazat érkezett, mint EP-választáson korábban soha. Arról is beszélt, hogy Magyarországon magas színvonalon bonyolítják le a választásokat, a fővárosban pedig ilyen szoros küzdelemnél mindenkinek az az érdeke, hogy az eredmény megkérdőjelezhetetlen és legitim legyen.

Az EP-választásról kifejtette, hogy Brüsszelt még nem foglalta el a magyar kormány, de már beljebb van, nagy hadművelet ez, egy európai parlamenti választásra még szükség lehet.

„Nekünk nem feltételeket szoktak szabni, hanem megkérnek, hogy valahova csatlakozzunk” – jelentette ki Gulyás Gergely a Fidesz valamelyik európai pártcsaládhoz történő csatlakozásáról, majd hozzátette, a nagy többség az ECR-ban szeretettel várja és sürgeti őket a csatlakozásra, sőt már akkor is erre sürgették őket, amikor kiléptek az Európai Néppártból. A Fidesz döntött úgy, ha lehet, ennél nagyobb jobboldali egységet szeretne létrehozni.

Súlyos bírságot kapott Magyarország

Ezt követően rögtön áttért az Európai Bíróság csütörtöki döntésére, amely szerint Magyarországot egyszeri 200 millió plusz napi egymillió euróra bünteti az uniós menekültügyi jogszabályok rendkívül súlyos megsértése miatt. A bíróság a közleményében azt írta, hogy a kötelezettségek nem teljesítése az uniós jog példátlan és kivételesen súlyos megsértését jelenti. Gulyás Gergely szerint az ítélet felháborító és összeférhetetlen a magyar alkotmánnyal, és ez az ítélet egy normális bíróságon nem születhetett volna meg, így viszont a kommunista időket idézi.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem tesz eleget a pénzügyi zsarolásnak, nem változtatja meg a migrációs politikáját.

Nem olvastuk még az ítéletet, megvizsgáljuk, és meglátjuk, hogyan tudunk lépni ezzel kapcsolatban

– mondta Gulyás, aki szerint az, hogy rendezzék a bírságot, önmagában nem igényli a költségvetés módosítását.

Karsai Dániel még fellebbezhet

A Karsai Dániel ügyében hozott ítéletre vonatkozóan Gulyás Gergely elmondta, hogy a bíróság döntésével kapcsolatban még van lehetőség a fellebbezésre, ugyanakkor hozzátette azt is, az ítéletet még nem olvasta el teljes egészében. Orbán Viktor hétfői kijelentésével kapcsolatban – hogy akik az eutanázia mellett állnak, azok a halál oldalán állnak – Gulyás Gergely elmondta, hogy a miniszterelnök megállapítása a Momentum felszólalására vonatkozott, nem Karsai Dánielre, a hitelesség közötti különbség jelentős.

Fotó: Tövissi Bence / Index Gulyás Gergely

A NATO-főtitkár magyarországi látogatása eredményes volt

Gulyás Gergely a NATO-főtitkár szerdai látogatásáról is beszélt, amelyről elmondta, hogy volt egy rendkívül nehéz helyzet, amikor a NATO tagjainak döntő többsége más álláspontot képvisel a háború kezelésével kapcsolatban, mint amit Magyarország helyesnek tart.

A feladat a NATO egységének megőrzése volt, de úgy, hogy Magyarország nem enged a békepárti álláspontjából. A találkozó azért volt eredményes, mert biztosítja a lehetőséget, hogy Magyarország békepárti állásponton maradjon, és ne vegyen részt a NATO ukrajnai missziójában

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány jobbnak tartaná, ha Közép-Európából jönne NATO-főtitkár, de ha mindenki más ragaszkodik hozzá, hogy Mark Rutte legyen az, akkor Magyarország támogatásához sokat kell tennie.

Gulyás Gergely azt is közölte, Csák János jóval korábban eldöntötte, hogy távozik miniszteri posztjáról, csak megvárta a választásokat, „ha 85 százalékot kaptunk volna, akkor is másnap távozott volna”. A miniszterelnök nem tervez a kormányzat személyi összetételében változtatásokat. Ezt követően beszélt arról is, hogy mindenki örülne a kormányban, ha Szentkirályi Alexandra – aki közvetlenül a vasárnapi választások előtt, múlt pénteken lépett vissza a főpolgármester-jelöltségtől – visszatérne, de a Fidesz–KDNP visszalépett főpolgármester-jelöltje Budapesttel kíván foglalkozni, ő vezette a Fidesz budapesti listáját, ő a Fidesz budapesti elnöke is.

Fotó: Tövissi Bence / Index Gulyás Gergely

Gulyás Gergely az Indexnek: Nem működünk együtt Magyar Péter pártjával

Az Index kérdésére elmondta, nem tervezik, hogy korlátozzák a még hivatalban lévő polgármesterek hatáskörét.

Elvenni időt nem lehet.

Rádi Balázs kollégánk arról kérdezte a minisztert, lehetséges-e, hogy a leváltott, de még hivatalban lévő polgármesterek megnehezítik majd a megválasztott polgármesterek dolgát. Gulyás nem állítja, hogy egyáltalán nem lesz ilyen, de legtöbb esetben nem.

A fővárosi közgyűlésről azt mondta, nem terveznek együttműködni semmilyen ügyben Magyar Péter pártjával.

Majd arról beszélt, hogy a békekonferencián Szijjártó Péter képviseli Magyarországot, de a találkozónak nem lesz kézzel fogható eredménye, mert a háborús felek nem vesznek részt rajta. „Fotósok kedvéért nem tartunk találkozókat” – mondta Gulyás arra, hogy ezzel kihagyják a lehetőséget, hogy Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij találkozzon egymással.

Az európai soros elnökséggel kapcsolatban a kormány szerint a három legfontosabb feladat a versenyképesség javítása, a kohéziós politika alapjainak megszilárdítása és a demográfia.

A budapesti repülőtérrel összefüggésben elmondta, a cél, hogy legyen egy új terminál, és legyen könnyebb a megközelíthetőség, vagyis kötött pályán be lehessen jutni Budapest belvárosába, vagy onnan a repülőtérre.

Az Európa-bajnokságról is faggattuk a minisztert, aki elárulta, hogy a helyszínen szurkol a magyar válogatottnak, és ha Marco Rossi legénysége továbbjut a csoportjából, annak már örül.

„Magyar Péter nem fizetett tagdíjat a Fidesznél, visszamenőleg megtehetné”

Gulyás Gergely Orbán Viktor Indexnek adott interjújáról is beszélt, egészen pontosan arról, hogy a miniszternek mennyi feladata van a Magyar Péter miatti cikizés elhárításával kapcsolatban. Erről azt mondta, hogy a miniszterelnök arra célzott, vannak viccelődések, leginkább arról, hogy Magyar Péter nem fizetett tagdíjat.

„Visszamenőleg befizethetné. Negyvenhét ezer forintról beszélünk” – mondta Gulyás.

Nagy a készülődés az Európa-bajnokságra

Gulyás Gergely elmondta, hogy természetesen követi a pénteken kezdődő Európa-bajnokságot, sőt a helyszínen is szurkol a magyar válogatottnak.

Ha nem mi, akkor remélem, az olaszok

– válaszolta arra kérdésre, hogy ki nyeri az Eb-t.

A Kormányinfóról szóló percről percre tudósításunkat ezen a linken tudják megnézni.

(Borítókép: Vitályos Eszter és Gulyás Gergely. Fotó: Tövissi Bence / Index)