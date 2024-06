Ingyenes KRESZ-suli indul a Városligetben

Ingyenes KRESZ-suli indul a városligeti KRESZ-parkban, ahol a Liget Budapest Projekt és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1400 gyermek részvételét várja az ország minden pontjáról – adta hírül az MTI.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója a programsorozat sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a néhány hete átadott 30 ezer négyzetméteres megújított park részletén 6 ezer négyzetméteren KRESZ-park épült. A program célja, hogy egyre több gyerek és fiatal tanulja meg a biztonságos közlekedés alapjait.

„A KRESZ-park, a kutyás élménypark és a Mőcsényi Mihály botanikus kert átadásával kibomlik az az új minőség”, amit a Liget Budapest Projekt keretében, a Városliget átfogó megújításaként megálmodtak, egyre jobban érezhető, hogy mi is az a társadalmi felelősség, amellyel a kérdést megközelítették” – tette hozzá.

Szó esett továbbá arról is, hogy augusztus 27-ig hetente két alkalommal lehet részt venni játékos oktatáson, ami a Liget+Kölyök tagsággal ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A gyerekek pecsétgyűjtő füzetet is kapnak, akik a harmadik alkalmat követően Liget-jogosítványt is szerezhetnek.

A programokról további információ a Liget Budapest honlapján, a https://ligetbudapest.hu/kresz-suli linken érhető el.