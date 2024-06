Kunhalmi Ágnes: Budapesten a Fidesz az évszázad trükkjét hajtotta végre

„Először is, ahogyan ezt már a választások éjszakáján is megtettem, meg szeretném köszönni mindenkinek, aki támogató szavazatát adta ránk. Egyben gratulálok mindazoknak, akik mandátumhoz jutottak. A teljes folyamat még nem zárult le, hiszen Budapesten a Fidesz az évszázad trükkjét hajtotta végre, a pénteki újraszámlálás után lesz eredmény” – közölte az MSZP társelnöke a közösségi oldalán.

Vitézy Dávid kezdeményezésére a Nemzeti Választási Bizottság pénteken számolja újra az érvénytelen szavazólapokat, eközben Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főpolgármester-választás megismétlését kér.

Kunhalmi Ágnes a bejegyzésében arról írt, bár az ország területén számos önkormányzati pozíciót nyertek, az ügy egészét tekintve van okuk a csalódásra.

A hazai szociáldemokrácia egészét, a baloldalt tekintve pedig én magam is rendkívül csalódott vagyok. Az értékelés elkezdődött és a tisztújítás folyamata is hamarosan elindul. Ezzel párhuzamosan nekem is végig kell gondolnom a saját szerepemet, hogy a jövőben hogyan és mivel tudom leginkább segíteni a hazai szociáldemokrácia, a baloldal jövőjét