Magyar Péter azt állítja, hogy korábban Varga Judit egykori igazságügyi miniszter közösségi médiás bejegyzéseit is ő írta. A Tisza Párt alelnöke hozzátette, hogy volt feleségétől nem kapott anyagi kompenzációt a munkájáért.

Varga Judit egykori igazságügyi miniszter munkatársai már korábban is arról számoltak be, hogy Magyar Péter rendszeresen beleavatkozott a munkájukba. A Tisza Párt alelnöke szerdán egy Facebook-hozzászólásban jelezte, hogy korábban felesége közösségi médiás bejegyzéseit is ő írta.

Az egyik hozzászóló azt vetette fel Magyar Péternek, hogy megjelenéséig mennyire kedvelte Varga Judit közösségi médiás bejegyzéseit:

Emlékszem, Varga Judit volt talán az első politikusnő, aki komolyan rágyúrt a facebookos megjelenésre. Mindig elegáns, mindig komoly gondolatokat megfogalmazó, szeretni való, emberarcú valaki mosolygott ránk a képekről. Erre jöttél te a hülye gyerek kinézeteddel és megrögzött, pszichopata, nárcisztikus, arrogáns modoroddal… (bohóc ikon) El fogsz dőlni a Momentumhoz hasonlóan pár év múlva, mint a rohadt nád

– üzente Magyar Péternek az egyik kommentelő.

A Tisza Párt alelnöke nem hagyta szó nélkül a megjegyzést. Közölte, hogy azért voltak olyan jók volt felesége Facebook-bejegyzései, mert ő írta. „Ne zavarjon, hogy én írtam a posztjait!″ – reagált Magyar Péter.

Az üzenetváltásokkal kapcsolatban a Media1 kérdéseket is küldött a Tisza Párt alelnökének. Többek között arról érdeklődtek, hogy Magyar Péter mettől meddig volt Varga Judit közösségi oldalának tartalomfelelőse, valamint, hogy munkájáért kapott-e bármilyen ellentételezést.

A Tisza Párt alelnöke csak egy kérdésre válaszolt: „Ellentételezést nem kaptam. A többi kérdés közül már egyik sem releváns.″