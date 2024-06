Medgyessy Péter nekiment Gyurcsányéknak: Tehertételt jelentenek az ellenzéknek

Medgyessy Péter volt a Partizán vendége, ahol Gulyás Márton mellett próbálta értelmezni a vasárnapi választások eredményét.

Az egykori MSZP-s miniszterelnök a 2004-es, első európai parlamenti választás után mondott le posztjáról, miután a Fidesz nagy előnnyel megnyerte azt.

Erre reflektálva azonban figyelmeztetett, hogy az MSZP még így is 9 mandátumot szerzett, ami most a baloldalon, de a Magyar Péter nevével egybeforrt Tiszának is jó eredmény lenne.

Akkor ez egy borzasztó nagy kudarcnak tűnt

– mondta Medgyessy, majd azonnal hozzá is tette, hogy akkor az MSZP a kormányzati ciklus közepén volt, a hatalmon lévőknél pedig ez mindig kedvezőtlen időpont.

Ennek ellenére is úgy gondolja, hogy lemondatása kevéssé függött ez az EP-választástól. Szerinte azért kellett mennie, mert rendbe akarta tenni a gazdaságot, és ez nem tett volna jót a regnáló kormány népszerűségének.

A beszélgetés egy pontján szóba került Gyurcsány Ferenc is, aki ekkor Medgyessy Péter kabinetének a tagja volt. A volt miniszterelnök ekkor visszaemlékezett Gyurcsány Ferenc akkori meglátásaira.

Nem emlékszem rá, hogy nagyon megvilágító erejű lett volna, de ő azok közé tartozott, akit nagyon lesújtott ez az eredmény, és ezt ki is fejezte. És talán egy kicsit előre is tekintett a következő hónapokra

– fogalmazott az egykori politikus. Hozzátette, hogy ő maga később látta csak meg Gyurcsány hatalmi ambícióit, mint kellett volna.

Még összeszedheti magát a baloldal

Ezt követően kerültek szóba a legfrissebb választási eredmények. Medgyessy Pétet szerint a mostani EP-választás után „nem rogyott össze semmi sem” az ellenzéki oldalon. Szerinte le kell vonni a konzekvenciákat, és úgy kell felkészülni a 2026-os választásra.

A volt miniszterelnök még a Momentum fölött sem kongatná meg a vészharangot, bár úgy gondolja, össze kell szedjék magukat. Elmondása szerint neki nagyon hiányozna a Momentum, ha kiesne ebből a pártstruktúrából. Szerinte a pártban lévők „nagyon fiatalosak, dinamikusak, és az ő lelkéhez közel állóak”. Kiemelte, hogy a Momentumnak számos jó politikusa van, Donáth Annát külön megemlítette.

Medgyessy Péter meglátása szerint a Tisza Párt a régi ellenzéket sodorta el, de nem véletlenül.

Az ellenzék megérdemelte, amit kapott, mivel elkényelmesedtek. A Tisza sikere a mozgósítás, valamint az, hogy a hagyományos baloldaltól, de a Fidesztől is vett el szavazatot.

A volt miniszterelnök azonban felhívta a figyelmet, hogy a neheze még csak most jön. „A sikert feldolgozni intellektuálisan nagyobb kihívás, mint a kudarcot. Nem szabad elengedni magad, hátradőlni, az nem szerencsés, pláne, ha arcodra is van írva” – mondta. Úgy látja, nem elég azt mondani, hogy el kell söpörni Orbánt, pozitív üzenet is kell.

Gyurcsány tehertételt jelent az ellenzéki oldalon

A volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc szerepéről is őszintén elmondta a véleményét. Medgyessy Péter szerint Gyurcsány Ferenc már két éve tehertételt jelent az ellenzéki oldalon.

Az a kérdés, milyen következtetéseket von le a Feri. Bármilyen jó képességű ember is, az emberek nagy részénél személy szerint ő, illetve most már Klári is inkább a nem vonzó személyiségek közé kerül. Gyurcsány politikailag nem csinálta ügyetlenül, nulla pártból létrehozott egy olyan pártot, ami a baloldal vezető ereje lett 2019-ben

– mondta az exkormányfő.

Medgyessy Péter arról is beszélt, hogy a hagyományos ellenzék Magyar Péterrel szembeni hátrányát pártépítéssel dolgozhatná le. Úgy gondolja, a DK-nak erősebben fel kell vállalni, hogy ez egy baloldali, liberális párt, de Gyurcsány Ferenccel ez már nem reparálható. Az egykori kormányfő szerint Magyar Péter ellopta a DK radikalizmusát és antiorbánizmusát.

Ha Gyurcsány és a felesége a háttérből okosakat mond, az jó, de ha kimennek a napra, az nem jó

– zárta gondolatait Medgyessy Péter.