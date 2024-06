Meghalt Molnár Csilla szépségkirálynő édesanyja

Elhunyt Molnár Csilla Andrea édesanyja, Molnár Istvánné Marika – írja a Blikk. A lap értesülései szerint a szépségkirálynő édesanyja hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el.

Csilla édesanyja néhány hónapja elhunyt, így a testvérén, Attilán kívül senki nincs az élők sorában a Molnár család tagjai közül

– mondta a lapnak egy fonyódi lakos.

1986-ban Molnár Csilla Andrea gyógyszer-túladagolásban elhunyt, amin édesanyja sosem tudta túltenni magát. „Azt hiszem, nem csak a gyerekemet veszítettem el, hanem mindent. Most üresség van” – mondta egy dokumentumfilmben Molnár Marika.

Lánya halála után férjével is megromlott a házasságuk, majd el is váltak. A férfi újranősült, de az asszony magányosan élte tovább az életét. Az utóbbi csaknem negyven évben Ausztriában élt és dolgozott, de Fonyódon is volt egy lakása.

A tragédiák csak gyűltek a nő életében, Csilla öccse, Attila ugyanis évek óta börtönben ül gyilkosságért, az Osztrák Nemzeti Bank egyik női munkatársát ölte meg.

Szerencsére akadtak távolabbi családtagjai, akik élete utolsó időszakában a gondját viselték

– mondta a család egyik ismerőse.

(Borítókép: Molnár Csilla. Fotó: Gábor Viktor / Fortepan)