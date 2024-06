Vitézy Dávid: Karácsony Gergelynek csak az a választási eredmény jó, ahol ő a győztes

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt reagált arra, hogy ellenfele, Karácsony Gergely a választás megismétlését kezdeményezte csütörtökön. Posztjában nemcsak riválisát, hanem a választást lebonyolító intézményeket is kritikával illette.

A vasárnapi választás minden idők egyik legkiélezettebb főpolgármester-jelölti versenyét hozta. Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot. Az eredmény így nézett ki 100 százalékos feldolgozottság mellett:

Karácsony Gergely – 47,53 százalék (371 466 szavazat)

Vitézy Dávid – 47,49 százalék (371 142 szavazat)

Grundtner András – 4,98 százalék (38 942 szavazat)

A történet viszont ezzel nem ért véget, Vitézy Dávidék újraszámlálást kértek. A Nemzeti Választási Bizottság úgy döntött, újraszámolják az érvénytelen szavazólapokat. Szerda este derült ki, hogy – Vitézy Dávid fellebbezése után – újraszámolják a Budapesten leadott érvénytelen szavazatokat. A legfrissebb fejlemény pedig az, hogy csütörtök délután, egy rendkívüli sajtótájékoztatón Karácsony Gergely bejelentette: megismételt szavazást kezdeményeznek.

Vitézy Dávid azóta egy Facebook-posztban reagált a főpolgármester bejelentésére, és azt írta:

Karácsony Gergely mai sajtótájékoztatója gyakorlatilag arról szólt, hogy addig kell új választásokat kiírni, ameddig ő azt meg nem nyeri. Csak az a jó választási eredmény, ahol ő a győztes. Szerintem ez minden, csak nem egy demokrata hozzáállása.

Hozzátette: „A választás vasárnap megtörtént, végre abban kellene tisztán látni, hogy ki nyerte. Ezt a választást Karácsony Gergely rendezte, a Főváros szervezte, minden rendszerszintű eljárási hiba és szabálytalanság a főpolgármester felelőssége. Karácsony Gergelytől jóval több szerénységre számítanék, ha már Budapest köztársaságban egy főpolgármester-választást se sikerült megszerveznie fennakadások nélkül”.

Vitézy Dávid arra is kitért, hogy szeretné csökkenteni „a feszültséget és a bizonytalanságot ebben a nehéz helyzetben, amibe Budapest került”. Ezt követően kritikával illette a választást lebonyolító fővárosi intézményeket.

Tudom és érzem a felelősségemet, aggódom Budapestért. Az újraszámolás célja, hogy korrigálni lehessen a választás napján elkövetett esetleges szavazatszámlálási hibákat. Félreértés ne essék: ezekért nem az áldozatos munkát végző szavazóköri delegáltak felelősek, hanem az ellentmondó segédletek és a választást lebonyolító fővárosi szervek megkésett, a szavazókörökbe el sem juttatott állásfoglalásai.

„Egy éles kampány után egy ilyen szoros eredmény feszült politikai helyzetet eredményez, amiben sok múlik a jelöltek hozzáállásán. Minden egyes mondatnak súlya van. A kampányban és a választás óta mindvégig ennek a felelősségnek a tudatában jártam el, ezért törekedtem arra, hogy minden egyes állítást, amit a nyilvánosságban megfogalmaztam, tökéletesen alá tudjak támasztani. Karácsony Gergely ennek az ellenkezőjét teszi, politikai vádaskodássá, üvöltözéssé silányítja az elmúlt évtizedek legkritikusabb választási jogorvoslati folyamatát, bizonyítékok nélkül vádol bűncselekménnyel köztisztviselőket, ez pedig szerintem súlyos felelőtlenség és tiszteletlenség a budapestiekkel szemben. Nem szeretném ebben követni és nem is fogom” – zárta posztját.

A főpolgármester korábban ezt írta a történtekről

Karácsony Gergely a délutáni sajtótájékoztató egy hosszú Facebook-posztot is közzétett, amelyben négy pontban foglalta össze véleményét az újraszámlálás folyamatáról.

Többek közt arról írt, hogy „összességében a most zajló eljárást nehéz másként látni, mint úgy, hogy egyik eleme annak a stratégiának, amelyről a nemzetközi választási megfigyelők is kimondták: a választók megtévesztését eredményezte”. Kitért továbbá arra, hogy szavazólapokat szerinte az újraszámlálás akár manipulálhatják is.

Egyéb fejlemények az ügyben

A fentieken túl csütörtökön írtunk még arról is, hogy

(Borítókép: Vitézy Dávid 2024. június 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)