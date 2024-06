Cikkünk frissült!

Az Európai Bíróság 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte Magyarországot az uniós menekültügyi jogszabályok rendkívül súlyos megsértése miatt – írtuk meg korábban. A Bíróság azzal vádolja Magyarországot, hogy rendszeresen figyelmen kívül hagyja az uniós menekültügyi szabályokat, és hogy olyan jogsértést követett el a magyar kormány, amely precedens nélküli, ezért súlyos ítéletet hoztak.

„Soros György bírósága hozta meg ezt az ítéletet” – így reagált a miniszterelnök péntek reggel a Magyarországra kiszabott büntetéssel kapcsolatban. Orbán Viktor szerint köztudott, hogy a brüsszeli buborék tele van Soros embereivel. „Sorosnak van egy terve, be kell hozni egymillió migránst. Ha nincs pénz, majd ő ad kölcsönt, és az európai keresztény arculatot meg kell változtatni” – elemezte a helyzetet saját nézetei szerint Orbán Viktor.

A kiszabott büntetéssel kapcsolatban péntek reggel azt is elmondta, hogy ez hatalmas összeg, „ezt odaadhatnám a családoknak, nyugdíjasoknak, de ez vérlázító és felháborító [...] Egész egyszerűen eszement összeg” – vélte a miniszterelnök.

Bayer Zsolt: Fejezzük ki együtt tiltakozásunkat és felháborodásunkat

A publicista csütörtök délután tett közzé egy bejegyzést a Facebook oldalán, amelyben meghirdette a tüntetést (Facebook-eseményt nem hozott létre, így nemigen lehetett megbecsülni sem, hogy hányan mennek ki).

Bayer Zsolt azt írta a posztban: „Az Európai Bizottság immár másodszor nyújtott be keresetet hazánk ellen az Európai Bírósághoz. Az ok: Magyarország nem engedi be a migránsokat, Magyarország nem hajlandó olyan állapotokat teremteni a határain belül, amilyen állapotok uralkodok ma a nyugati nagyvárosokban, Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terrorfenyegetettség árnyékában élni. Ezért az Európai Bíróság a mai napon napi 1 millió Euro, vagyis közel napi 400 millió forint büntetésre ítélte hazánkat”.

A publicista tűrhetetlennek nevezte az ítéletet, és azt írta: „Kérek mindenkit, aki nem fogadja el ezt a Tanú című filmből ismerős ítélkezést, holnap, június 14-én, pénteken 18 órára jöjjön el az EU budapesti képviseletéhez, és fejezzük ott ki együtt tiltakozásunkat és felháborodásunkat” (az EU képviselete a II. kerültben, a Lövőház utcában, a Millenáris parktól nem messze található).

12 Galéria: Bayer Zsolt tüntetést szervezettFotó: Kaszás Tamás / Index(Fotó: Kaszás Tamás / Index) Galéria: Bayer Zsolt tüntetést szervezett (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Így kezdődött

A helyszínen lévő kollégánk szerint fél órával a tüntetés megkezdése előtt már folyamatosan érkeztek a demonstrálók. A helyszínre érkezett ifj. Lomnici Zoltán, és a szervező Bayer Zsolt is.

A kezdés előtt párszáz fős nagyságrendben gyűltek össze a tüntetők.

Néhány rendőr is a helyszínre érkezett azért, hogy a demonstráció zavartalan legyen.

Mint megtudtuk, sokan érkeztek olyanok, akik a június elsejei Békemeneten is részt vettek.

Többen „no war” feliratú plakátokat emeltek a magasba, egy férfi tábláján pedig a következő szerepel: „EU így nem (2004 Csurka István)”.

Többen közös fényképeket készítettek Bayer Zsolttal, néhányan még székeket is hoztak magukkal és onnan követik végig a beszédeket, amely egyébként egy kis színpadon lesz. A felszólalások előtt magyar slágereket játszottak, ezzel csábítva a Millenárisra látogatókat.

Az első fellépő a színpadon Huth Gergely volt, aki elmondta: meg kell mutatni, hogy nem fog bohócot csinálni belőlük az Európai Unió, nem lesz úgy, mint a Tanú című filmben történt. Figyelmeztette a résztvevőket, hogy álljanak a fűre, és ne foglalják el a járdát, arra ugyanis nem kaptak engedélyt.

Bencsik András Magyar Péternek üzent

Kollégánk azt is elmondta, hogy a szervezői kérés ellenére sokan mégis a járdára álltak (mivel nem fértek el a színpad előtti részen).

Huth Gergely eközben közölte:

A DEMONSTRÁCIÓ MOTTÓJA AZ, HOGY NEM FIZETNEK MILLIÓKAT.

Majd Bencsik András is megérkezett, ő követte Huth Gergelyt a színpadon, és arról beszélt: az EU olyan bajban van, hogy ha a magyarok nem küldenek a pénzt, akkor az unió szétesik. Mint mondta, amikor nem túl nagy lelkesedéssel, de úgy döntöttek, hogy csatlakoznak, nem a fenyegetéshez, sunyi trükökhöz csatlakoztak. Jól akarnak élni azok pénzéből, akik hajlandók dolgozni, és nem akarnak migránsokat befogadni – mondta.

Emlékeztetett, hogy sokan vannak itt, akik a békemeneten az elsőn ott voltak, innen üzenik most is továbbra azt, hogy az ország nem lesz gyarmat.

Ezután Magyar Péternek is üzent, akiról azt mondta: „Itt egy platon ugráló bohóc”,, aki azt állandóan azt kiabálja, hogy „talpra magyarok”, miközben most a magyarokat akarják megsarcolni. Ezért neki azt üzeni, hogy

Ha tökös gyerek vagy, gyere ide. Tényleg csak egy támaszték tart téged az ingben, vagy van még egy kis gerinc az ingedben?

Utána Ifj. Lomnici Zoltán következett, aki elmondta: szeretne valamit ,,elénekelni’’ mint Bayer Zsolt előzenekara. „Azt gondoljuk, a magyar jog ér annyit, mint az olasz, a német, és a francia. Ha nekik megengedték, hogy megálljt parancsoljanak az önkénynek, akkor álljunk ki, nekünk is van alkotmányos identitásunk. Több mint 3 millió ember egyfelé szavazott, így hazánkba idegen népesség nem telepíthető be’’ – mondta, hozzátéve: ez nem azért van így, mert a magyar nem vendégszerető nép, hanem mert tudja, mit eredményezett a káosz 2015-ben az Unióban, és abból nem kér.

Teljes mellszélességgel a nemzeti kormánnyal vagyunk végig, ahogy eddig a küzdelmeik során

– zárta gondolatait Ifj. Lomnici Zoltán.

„Nem leszünk gyarmat”

Ezután érkezett a színpadra a publicista, akit felszólalása előtt rengetegen tapsoltak. Elmondta, hogy szerinte lassan tényleg megérkezünk a Szovjetunióba.

„Nézzük meg milyen volt az út. Nemrégiben azt harsogták a kártékony idegenek, hogy nincs szó kötelező kvótától, azt csak az Orbán találta ki’’ – mondta. Amikor idézte az uniós döntést, fütyültek, fújoltak a tüntetők, és azt harsogták, hogy „Nem leszünk gyarmat”.

Tegyük fel a kérdést milyen szolidaritásról, felelősségről beszélünk? A Nyugat úgy lett gazdag, hogy kifosztotta, kirabolta a világ többi részét, ez a gyarmatosítás. A fagyi visszanyal, a gyarmatok benyújtották a számlát

– mondta Bayer Zsolt.

Jegesmedvék, sarkirókák, sirályok és egy beluga

A fideszes publicista – a migrációra utalva – azzal folytatta: „Ez a nyomorgó, egykor rosszul élő lakosság úgy döntött, elindul Európába. Ehhez nekünk nincs közünk”. Hozzátette, hogy a magyaroknak egykor legfeljebb Ferenc József-földön lehetett volna gyarmata, ahol az egyik szigetet egy Zichyről nevezhettek volna el, de ez sem teljesült.

Ha van közös szolidaritás, akkor üzenjük: Mi a magunk részéről befogadunk három jegesmedvét, öt sarkirókát, öt sirályt és egy beluga tartását is vállaljuk

– mondta a publicista, utalva arra, hogy ennyit hajlandóak vállalni a Nyugat „eltartásáért”.

12 Galéria: Bayer Zsolt tüntetést szervezettFotó: Kaszás Tamás / Index(Fotó: Kaszás Tamás / Index) Galéria: Bayer Zsolt tüntetést szervezett (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Tankok és bankok

Bayer Zsolt ezután arról beszélt a menekültek befogadásával kapcsolatban, hogy többségük valóban jogosult a befogadásra és az oltalomra, de az illegális migránsok elenyésző kisebbsége valódi veszélyt jelent. A nemzetközi jog szerint a menekülő az általa elért első biztonságos országban jogosult az oltalomra, és Magyarország sok ezrével fogadja be az Ukrajnából érkezőket, tehát biztosítja a menekültek befogadását – mondta, majd hozzátette, hogy ehhez képest mire készül szerinte az Unió:

Hogy az ukrán katonakorú férfiakat a biztos halálba akarja toloncolni, ami undorító, ocsmány. A puszta ötlet, hogy a lengyelek, németek fejében felmerült, az unió kevés becsületét és tiszteletét felszámolta

– fogalmazott, majd arról is beszélt, hogy a 200 millió eurós bírsággal „megérkeztünk a Szovjetunióba. Majd idézte ezzel kapcsolatban Csurka István egyik mondását, aki annak idején arról beszélt, hogy amikor „kimentek a tankok, bejöttek a bankok”.

Az Unió édesanyja; a bírósági döntés szerinte ellentétes az alaptörvénnyel

Bayer Zsolt azzal folytatta, hogy az Európai Bíróság egy politikai furkósbot, az EP-képviselők meghosszabbított karja, mint a szovjet rendszer népbíróságai voltak. A Tanúból idézett egy jelenetet is ezzel kapcsolatban, majd azt mondta: „K***a anyját az Uniónak”.

Jog semmi, a törvény nem számít, az eszme a minden. Becstelen gazemberek vannak többségben, akik felsőbbrendűnek képzelik magukat. Aki ki akar maradni, ők az ellenség. Ez a világ a Soros nélküli határok nélküli társadalom

– mondta a publicista, majd „vén gazembernek” nevezte Sorost, és azt mondta: az Európai Bíróság döntése ellentétes az Alaptörvénnyel, ezért „teszünk rá, nem fogadjuk el, nem hajtjuk végre és kész”.

Üzenjük a gazembereknek, hogy minden jogalapot nélkülöz az ítélet, amely aljas, ocsmány és undorító. Tűrhetetlen, hogy be akarnak avatkozni a demokráciába [...]. Takarodjatok ki az életünkből, gazemberek!

– fogalmazott Bayer Zsolt, majd azzal zárta a felszólalását: „Egyszer elég volt a Szovjetunióból” és hogy Magyarország nem enged be egyetlenegy illegális migránst sem. „Takarodjon innen az Európai Bíróság” – mondta végül.

Ezután az összegyűltek megtapsolták a felszólalókat, majd felhangzott „Ria, Ria, Hungária!” és elénekelték a Himnuszt is. Utána Bayer Zsolt megköszönte a tüntetőknek, hogy fegyelmezettek maradtak, és azt kérte, hogy mindenki békében térjen haza.

Közben máshol is zajlik a tüntetés

A tüntetők ezután haza is indultak (a beszédek közben egyébként még sokan érkeztek a helyszínre).

Mindeközben Karácsony Gergely is tüntetést szervezett, erről szintén élőben számolunk be, cikkünket itt olvashatja.

Továbbá (e sorok írásakor) még várjuk a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntését is a főpolgármester választás újraszámlálásával kapcsolatban, erről szintén egy frissülő cikkben számolunk be.

(Borítókép: Nagy Feró és Bayer Zsolt. Fotó: Kaszás Tamás / Index)