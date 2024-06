Olasz sajtó: Szabadon engedték Budapesten Ilaria Salist

Az olasz napilap arról számolt be, hogy a Magyarországon bíróság elé állított, de vasárnap Olaszországban EP-képviselőnek választott aktivista lábáról pénteken 13 óra körül rendőrség eltávolította az elektromos nyomkövetőt, és elengedték a házi őrizetből.

Mint írták, Ilaris Salis ezt követően olaszországi ügyvédeit is felhívta telefonon, és megerősítette, hogy megkapta a bíróság határozatát arról, hogy elhagyhatja a házi őrizetet. Ennek következtében hétfőn már Olaszországban ünnepelheti a 40. születésnapját (Salis hozzátartozói egyébként korábban repjegyet is vettek, hogy Budapesten meglátogassák a születésnap alkalmából, de erre végül nem lesz szükség).

Az olasz aktivista május végi tárgyalásáról ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen. Később pedig arról írtunk, hogy Ilaria Salist a június 9-i EP-választáson képviselővé választották.

Az olasz lapok már akkor azt pedzegették, hogy Ilaria Salis ezzel mentelmi jogot is nyert, és emiatt az ellene zajló eljárás is véget érhet. Az, hogy az aktivistát EP-képviselővé választották, előkerült még a csütörtöki kormányinfón is.

A La Repubblica szerint Magyar György ügyvéd (aki Ilaria Salis magyarországi jogi képviselője a perben) nyújtotta be a kérelmet a szabadon bocsátásért, azt követően, hogy Salis az EP-választáson mandátumot nyert.