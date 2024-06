Vitézy Dávid gratulált Karácsony Gergelynek

„Köszönöm a Nemzeti Választási Iroda munkáját a mai újraszámlálás során. Az újraszámlálás eredményéhez gratulálok Karácsony Gergely főpolgármesternek. Az eredmény végül gyakorlatilag döntetlen lett, a különbség 0,005%, 41 szavazat teljes Budapesten De ahogy hét eleje óta mondom, egy szavazat előny is döntő, és így az újraszámlálás után végül a 41 szavazatnyi előny a hivatalban lévő főpolgármesternél van” – írta Vitézy Dávid. A hivatalos eredményt nemrég közölte az NVB, erről itt írtunk részletesen.

A főpolgármester jelölt leszögezte: „Az általam kezdeményezett újraszámlálás alapos és indokolt volt, ezt a mai eredmények igazolják. Sok száz, összesen több érvényes szavazat keveredett az érvénytelenek közé, mint amennyi az első és második helyezett közötti különbség volt. Ez egy igencsak súlyos szavazatszámlálási problémát mutat”.

Ez akár a még nem újraszámolt érvényes szavazatok újbóli megszámlálását is indokolhatja, hisz a köztünk lévő különbség immár csak 41 szavazat.

– fűzte hozzá Vitézy Dávid.

A választásnak vége, de a jogorvoslatnak még nincs

A főpolgármester jelölt azt is közölte, hogy „a jogerős választási eredményhez még két jogorvoslati eljárásnak kell még lezárulnia”.

Egyrészről Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy akkor is, ha az újraszámlálást ő nyeri, teljes Budapesten új választást szeretne. Természetesen ennek magam részéről állok elébe, ha erről az illetékes szervek döntést hoznak. Az NVB döntésének fényében azért azt fontos leszögezni, hogy teljesen felelőtlen és erkölcstelen volt az a hergelés és hisztéria, amit Karácsony Gergely az elmúlt két napban művelt. Mocskolódott és hazudott, köztisztviselőket vádolt bűncselekményekkel, a szavazóimat sértegette, csak azért, mert azt hitte veszíteni fog. Ebben nem csatlakoztam hozzá, és most sem fogok. Karácsony ezt a kétségbe esett vagdalkozást egyetlen cél érdekében tette: saját politikai túlélése miatt. Mert úgy látszik, ha már ugródeszkának nem tudta használni a Városházát, most megpróbálja a DK és az MSZP mentőcsónakjaként.

A másik jogorvoslati eljárás két DK-s vezetésű kerületet, Újpestet és Erzsébetvárost érinti.

„Ezekben a kerületekben szinte láthatatlan vékonysággal húzták ki a visszalépett jelölt nevét, sorban jönnek a hírek arról, hogy külön ebből a célból vettek 0,3 és 0,5 mm tűvastagságú tollakat, hogy megtévesszék a választókat. Ennek kapcsán már a hét eleje óta folyamatban van egy jogorvoslati eljárás részemről. Ahogy a keddi sajtótájékoztatómon is elmondtam, nehéz nem szándékosságot látni amögött, ahogy ez a két kerület kezelte a szavazólapokról a visszalépett jelölt kihúzását, és ennek eredményeként itt kétszer annyi érvénytelen szavazat született, mint Budapest többi kerületében” – írta Vitézy Dávid, aki azt is megjegyezte:

Ez a jogorvoslat hét eleje óta tart, fellebbezési szakaszban van, ma tárgyalja a Nemzeti Választási Bizottság, és lehet, hogy később a Kúria is fogja.

„Érdemes rögzíteni: ha ez a DK-s akció, ami a trükközés, a joggal való visszaélés és a csalás határmezsgyéjén mozog, nem történik meg, sok ezer érvénytelen szavazat elkerülhető lett volna ebben a két kerületben, és az eredmény valószínűleg messze nem az lenne, amit most ismerünk. Gyurcsány Ferenc pártjának ezügyben illene a politikai felelősséget világosan vállalnia, Karácsony Gergelynek pedig világossá tennie, tudott-e erről az érdekében lezajlott visszaélésekről” – fogalmazott.

Vitézy Dávid ezzel együtt leszögezte, hogy „a választási folyamatnak ugyanakkor minden ilyen visszásság ellenére vége kell legyen. A budapestieknek a felfokozott választási kampány után nyugalomra van szüksége. Ahogy az eddigi hónapokban, úgy most is arra fogok törekedni, hogy Budapest egy élhetőbb és zöldebb város lehessen. A magam részéről mindent meg fogok ezért tenni”.

Bármi is lesz a folyamatban lévő jogorvoslatok eredménye, ahogy eddig is elmondtam, a választás jogerős eredményét elfogadom. Ha Karácsony Gergely tegnap bejelentett fellebbezése ellenére sem lesz új választás és végül a tegnap megtett ígérete ellenére végül a lemondásával sem állítja elő ezt a választási helyzetet októberben, akkor a Fővárosi Közgyűlésben a programom mentén Budapest fejlesztése érdekében maximális konstruktivitással fogom az együttműködés lehetőségét keresni mindenkivel, aki partner lesz ebben.

– zárta posztját.

