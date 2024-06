Karácsony Gergely nyert, de a túléléséért kell küzdenie

2019-ben 353 593-an szavaztak Karácsony Gergelyre, és így 46 985-tel több voksot kapott, mint Tarlós István (306 608 szavazatot kapott). Ezt az eredményt büszkén lobogtathatta Karácsony Gergely, de most – noha 18 ezer szavazattal többet kapott, mint öt éve – az újraszámlálás alapján csak 41 szavazattal nyerte meg a főpolgármester-választást Vitézy Dáviddal szemben.

Vagyis szinte fej-fej mellett végeztek riválisával a budapesti választóknál. Azaz, legalább ugyanannyian elutasítják Karácsony Gergely eddigi főpolgármesteri munkáját, mint amennyien elismerik és támogatják.

A demokrácia szabályai szerint azonban mégiscsak Karácsony Gergely a győztes, de egy gyenge eredménnyel, amely csak gyengíti majd érdekérvényesítő pozícióját a Fővárosi Közgyűlésben.

Márpedig nem lesz könnyű dolga egy olyan testületben, amelyben a kormánypártoknak és a Tisza Pártnak is 10-10 fős frakciója van. Előbbiektől nem igen várhat támogatást, utóbbiakról még nem lehet tudni, hogy milyen budapesti politikát szeretnének képviselni a fővárosban. Jelzésértékű, hogy a választások előtt Magyar Péter egyik főpolgármester-jelölt mögé sem állt be, és mindegyiket alkalmatlannak nevezte.

Kockázatos kaland lenne egy új választás

Az újraszámlálást megelőzően Karácsony Gergely bejelentette, hogy akármilyen eredmény is jön ki a végére, egy új, megismételt választást szeretne. Az ezzel kapcsolatos jogi lehetőségek kétségesek, de Karácsony Gergely az újraszámlálást követően a Nemzeti Választási Iroda épülete előtt tartott demonstráción azt mondta, hogy továbbra is fenntartja az álláspontját. Ezt azzal indokolta, hogy szerinte a választás egész folyamata végtelenül manipulatív, politikai félrevezetésekkel, trükkökkel, lehallgatásokkal teli volt.

Minden, ami aláássa a demokráciába vetett hitet, megtörtént

– jelentette ki. Azt ígérte, hogy jogorvoslati beadvánnyal fognak élni az újraszámlálással kapcsolatban és kérik az új választás kiírását. Még ha ezt Karácsony Gergelynek sikerülne is keresztülvinnie, akár úgy, hogy lemond a főpolgármesteri posztról, egyáltalán nem biztos, hogy jól járna egy ilyen kockázatos kalanddal.

Egy megismételt főpolgármesteri választáson, ha lehetősége lenne rá, könnyen lehet, hogy a Tisza Párt is jelöltet indítana, legalábbis a Klubrádió műsorában sokatmondó volt, ahogy Magyar Péter azt kérdezte: új választás esetén csak ugyanazok indulhatnak, akik eredetileg, vagy jöhetnek-e új jelöltek is? Bár azt is hozzátette, kérdése mögött nem az áll, hogy ő maga szeretne indulni a főpolgármesteri pozícióért.

Korábban minden közvélemény-kutatás azt állapította meg, hogy a Tisza elsősorban az ellenzéki pártoktól szívott el szavazókat, ezt pedig igazolták is a választási eredmények. Karácsony Gergelynek tehát nem csak a közgyűlésben kell számolnia a Tiszával, hanem akkor is, ha esetleg új főpolgármester-választás lenne. De nem csak abban az esetben, ha Magyar Péterék saját jelöltet állítanak, ha ugyanis mégsem tennék meg, Karácsony Gergelynek akkor is valahogy dűlőre kell jutnia a Tiszával a szavazótábora miatt. Ugyanakkor nem csak neki lenne kockázatos újra ringbe szállni.

Budapest zajos csatatér lesz

Az is kérdés, hogy egy új választásnál Vitézy Dávid érdekében beszállna-e ismét nagy erőkkel a Fidesz, illetve meggondolhatták-e magukat azok az ellenzéki szavazók, akik Karácsony Gergely ellen voksoltak, de ezt nem szívesen tennék újra a kormányoldal támogatásának árnyékában. Ha marad a mostani felállás Karácsony Gergely karcsú győzelmével, akkor Vitézy Dávid és a kormánypártok is

mindig az orra alá dörgölhetik majd a főpolgármesternek, hogy a „budapesti köztársasága” csak a fővárosiak „felét” képviseli.

Ha egy megismételt választáson Vitézy Dávid rosszabbul szerepelne, és Karácsony Gergely combosabb győzelmet aratna, előbbit gyengítené, utóbbit erősítené a közgyűlési ringben.

Összességében mind Karácsony Gergelynek, mind Vitézy Dávidnak ronthatta a hitelét az egész újraszámlálási „kutyakomédia”, a felmerülő választási problémák a szavazólapokkal pedig a választások tisztaságába vetett hitet, illetve az intézmények iránti bizalmat csorbították.

A kormánypártoknak sem kedvez a helyzet, mert az egész hercehurca újfent alapot szolgáltathat arra, hogy ellenzéki oldalról a csalás és beavatkozás vádjával tüzeljék a választókat. Ezért megeshet, hogy a Fideszben inkább úgy gondolják, jobb lenne ezzel az újraszámlálással itt és most lezárni végre a főpolgármester-választást.

A kormányoldal számára egyébként is előnyös, ha Karácsony Gergely egy gyenge eredménnyel bokszzsák lesz a Fővárosi Közgyűlésben.

Minden bizonnyal ezzel ő is tisztában van, és lehet, hogy maga sem gondolja komolyan az új választást, de az egész ügyet felhasználja egy mártír szerep felépítésére, mint aki folyamatos ellenszélben, de rendíthetetlenül tartja magasban a „budapesti köztársaság” zászlaját. Akárhogy is, Budapest zajos csatatérnek ígérkezik a következő öt évben (is), és Karácsony Gergely sokkal nehezebb helyzetben lesz, mint az első ciklusában. Hosszú öt évnek néz elébe, és nagyon vékony kötélen kell majd egyensúlyoznia, hogy le ne essen idő előtt.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. június 14-én. Fotó: Németh Kata / Index)