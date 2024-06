Milyen jogok és kedvezmények járnak az apáknak?

A magyar jog az apaságot vélelemnek tartja. Általában ez a hipotézis az anya házasságán alapul, amikor az anya férjét kell a gyermek apjának is tekinteni. A helyzet azonban nem mindig egyértelmű. Ilyenkor az apaság megállapítása iránt pert indítanak, amelynek célja az apa személyének megállapítása. Ha kell, akkor DNS-teszttel.

Az apaság megállapítása iránti per akkor indulhat, ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke, sem reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg, vagy ha az apa helye az anyakönyvi kivonatban üres. (A reprodukciós eljárással az egészségügyi okból gyermektelen párokat vér szerinti gyermekhez juttatják, azzal, hogy a megtermékenyítéshez, illetőleg embrióbeültetéshez kizárólag emberi ivarsejt, illetve embrió használható fel.)

Következésképp: az apai jogállást keletkeztető tények sorrendje a következő:

Ez a sorrend kötelező érvényű, azaz nem felcserélhető. Ez azt jelenti, hogy a házasságban született gyermekek esetében vélelmezni kell a férj apaságát:

Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, míg a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. Az apasági perben a kiskorú gyermek a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt. A Polgári törvénykönyv értelmében pedig kiskorúnak az számít, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból származott, nem jogosult perindításra az a férfi, aki az eljárás lefolytatásához ivarsejtet vagy embriót adományozott.

De az apaság vélelme is megtámadható. Ennek a pernek akkor van helye, hogyha az, akit a vélelem alapján apának kell tekinteni, a gyermek anyjával a fogamzás idején nemileg nem érintkezett, vagy a körülmények szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tőle szár­mazik. Itt sem korlátlanul szabad a pálya. A gyermek az apaságot nagykorú­sága elérése után egy évig támadhatja meg. A vélelmezett apa pedig a születésről, illetve a megtámadásra okot szolgáltató tény­ről való értesüléstől számított egy éven belül indíthat pert.

A leghíresebb magyar apasági per

A leghíresebb hazai apasági per 1991-ben az Alkotmánybíróságon dőlt el, amikor is a testület nemcsak alkotmányellenesnek találta a családjogi törvény egyik rendelkezését, hanem egyúttal megsemmisítette az indítványt benyújtó Jánosi Antal apasági perében hozott két bírósági ítéletet is. Jogászi körökben nem is az alkotmánysértő szabály megsemmisítése keltett nagy visszhangot, hanem az, hogy az alkotmánybírák megsemmisítették az elsőfokú és a másodfokú bíróság ítéletének az apaság vélelmét megdöntő részét, sőt elrendelték az indítványozó apaságának anyakönyvi visszaállítását is. Ezt követően az Alkotmánybíróság megmaradt hatásköreinek keretei között, és jó két évtizedig nem semmisített meg több bírói döntést. Ugyanakkor ebben az ügyben fejtették ki az úgynevezett élő jog teóriáját, amely szerint a bírói jogértelmezés adja meg egy jogi norma valódi tartalmát.