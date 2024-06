Új funkciókkal bővült az EgészségAblak

Rétvári Bence hangsúlyozta, az EgészségAblak alkalmazással könnyen, gyorsan és egyszerűen férhetünk hozzá egyre több egészségügyi szolgáltatáshoz. Az alkalmazás egyre népszerűbb, már több mint 3 millióan töltötték le, havonta 2,5 milliószor nyitják meg, és több mint 9 millió leletet töltenek le belőle.

„A gyógyszertárkereső funkcióval mostantól egyszerűen és gyorsan megtalálhatjuk a hozzánk legközelebbi nyitva tartó gyógyszertárakat. Az alkalmazás az ügyeletes gyógyszertárakat és azok nyitvatartási idejét is megjeleníti, szükség esetén útvonaltervet is mutat, hogy a felhasználók könnyen odataláljanak” – áll az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mint írták, a Szűrővizsgálatok menüpont jelentős segítséget jelent azoknak, akik meg akarják előzni a legjellemzőbb súlyos betegségek kialakulását. Az új funkcióval a felhasználók életkoruk és nemük alapján tájékoztatást kapnak a kötelező népegészségügyi szűrővizsgálatokról és ajánlott szűrővizsgálatokról, mint például az emlőszűrés, méhnyakrákszűrés, csontsűrűségmérés, mellkas-szűrővizsgálat.

Az alkalmazásban a szűrés részletes leírása mellett megtalálható az ajánlott gyakoriság és az igénybevétel helye is – ismertette az államtitkár.

Számtalan egészségügyi szolgáltatás

Az EgészségAblak számtalan egészségügyi szolgáltatást nyújt. Elérhető benne az összes egészségügyi dokumentum, így a leletek, zárójelentések és laboreredmények is.

Az alkalmazás a kiváltandó és már kiváltott recepteket is tartalmazza, valamint a gyógyszerek betegtájékoztatóit. Tartalmazza továbbá a háziorvos nevét, rendelési idejét, telefonszámát. Ellenőrizhető vele, hogy befizették-e utánunk a társadalombiztosítási járulékot, érvényes-e a TAJ-számunk – foglalta össze az államtitkár.

Kitért arra is, hogy az Egészség A-tól Z-ig menüpontban 1900 tünet és betegség közérthető és pontos leírása olvasható. Az EgészségAblakból közvetlenül hívható az EgészségVonal is a nap 24 órájában. Egyes járóbeteg-rendelések időpontjai már most megjelennek az alkalmazásban, júliustól pedig fokozatosan bővülő körben foglalni is lehet majd időpontokat a szakrendelésekre – tudatta az államtitkár.

Az EgészségAblak alkalmazás minden okostelefonra letölthető, ingyenes, használatához az első belépéskor meg kell adni a TAJ-számot, az ügyfélkapu-azonosítót és a kódot – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.