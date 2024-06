Karsai Dániel különös leckével vágott vissza a távozó megafonosnak

Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan ALS-ben szenvedő alkotmányjogász vasárnap Facebook-bejegyzésben reagált a napokban több helyről elhangzott véleményre, miszerint életről csak Isten dönthet.

Az alkotmányjogász egyben meglehetősen burkoltan és szofisztikáltan reagált Szakács Istvánnak, a Megafon győri influenszerének „ajánlatára”.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, szombaton Szakács István, a Megafon győri influenszere bejelentette, hogy távozik a közéletből, miután felháborodást váltott ki a TikTok-élőzés közben tett megjegyzése. Az influenszer videóban reagált arra, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök elutasította Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan ALS-betegségben szenvedő alkotmányjogász kérelmét.

„A Karsai Dániel kapja be… Azért, mert az életről egyedül a Jóistennek van joga rendelkezni. Karsai Dániel annyira, annyira izél, tehát hogyha olyan állapotban érzi magát, vegyen be két doboz Xanaxot, azt viszontlátásra” – fogalmazott akkor a megafonos influenszer.

Az elmúlt napokban több helyről elhangzott, hogy az életről csak Isten dönthet. Ebben a kontextusban kissé meglepő módon az orális szex is felmerült. Most erről szeretném kifejteni az álláspontomat. Nem az orális szexről, arról elég annyit tudni, hogy ha jó, akkor nagyon jó, ha nem jó, akkor is jó. Adni és kapni is