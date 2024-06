Az amerikai jogszabályok szerint akár tiltott diplomáciai tevékenységnek is minősülhet Orbán Viktor miniszterelnök és ifjabb Donald Trump csütörtöki találkozója. Az amerikai választási kampány miatt a demokrata kormányzat lépéseket tehet az ügyben.

Mint arról az Index is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban fogadta ifjabb Donald Trump üzletembert, a korábbi amerikai elnök fiát.

A tájékoztatás szerint Orbán Viktor a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről, az illegális migrációról, valamint az orosz–ukrán háborút lezáró béketeremtési lehetőségekről folytatott megbeszélést vendégével.

A The Independent szerint azonban az a tény, hogy Donald Trump fia – aki egyébként nem áll az amerikai kormány alkalmazásában – egy külföldi miniszterelnökkel külpolitikai kérdésekről folytatott megbeszélést, sértheti az amerikai törvényt. A jogszabály ugyanis bizonyos körülmények között tiltja az illetéktelen diplomáciai tevékenységet – számolt be az atv.hu.

A brit lap emlékeztetett, hogy Trump esetleges második elnöksége számára a magyar kormány politikája modellként szolgálhat.

A Logan-törvény

Kim Scheppele jogászprofesszor szerint meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az ifjabbik Trump magánszemélyként megpróbálhatta-e befolyásolni az amerikai külpolitikát azzal, hogy külföldi vezetőkkel tárgyalt.

A Logan-törvény ugyanis kimondja: amerikai állampolgárok „az Egyesült Államok felhatalmazása nélkül, közvetlenül vagy közvetve nem folytathatnak bármilyen levelezést vagy érintkezést bármely külföldi kormánnyal vagy annak bármely tisztviselőjével vagy ügynökével, azzal a szándékkal, hogy befolyásolják bármely külföldi kormány intézkedéseit vagy magatartását, amikor konfliktushelyzetekről van szó”.

Mivel azonban egy 1799-ben meghozott jogszabályról van szó, nem valószínű, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium eljárást kezdeményezne a találkozóval kapcsolatban. Ugyanakkor az amerikai választási kampány miatt a demokrata kormányzat tehet lépéseket az ügyben, különösen akkor, ha bizonyítani tudják, hogy a felek Ukrajnáról is tárgyaltak.

Az ifjabb Trump amerikai üzletember, volt televíziós műsorvezető, politikai aktivista és író. Donald Trump Jr. a The Trump Organization vagyonkezelője és ügyvezető alelnöke, a céget öccsével, Erickel együtt vezeti.

Apjuk elnöksége idején a testvérek továbbra is üzleteket és befektetéseket hajtottak végre külföldi országokban. Donald Trump Jr. szerzője a Triggered in 2019 és a Liberal Privilege in 2020 című könyveknek. Az MCC meghívására Budapesten tartott előadást, amiről az alábbi cikkünkben írtunk részletesen.