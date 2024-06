Több mint ezer karton cigarettát találtak a pénzügyőrök a röszkei határnál

Raklapokra pakolt cementeszsákok között találtak 1200 karton cigarettát a pénzügyőrök a röszkei autópálya-határátkelőhelyen – közölte az MTI-vel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A közleményből kiderült, hogy a pénzügyőrök egy török rendszámú kamiont okmánykezelés után lepleztek le. A röntgenes átvilágításon a cementkészlettől eltérő formák hívták fel magukra az ellenőrök figyelmét.

A zsákok mellett kartondobozok lapultak, amelyekben mintegy 12 ezer doboz márkás, török zárjegyes cigaretta volt. A gépjármű sofőrjével szemben vámigazgatási bírságot szabtak ki, valamint költségvetési csalás bűntette miatt feljelentést tettek ellene.

Változás a dohányboltokban

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet-módosítás szabályozza a nikotinpárnák piacát, azaz egy dobozban csak 20 szál lehet majd a cigarettásdobozokban, valamint a hevített dohánytermékek csomagolásán is konkrét módosításokat vezetnek be.

Az Európai Unió tagállamai között folytatott, a szabályozásról szóló nyilvános egyeztetés során a dohányipari szereplők nagyobb részben megismerhették a tervezet részleteit, a módosítás megjelenésére már az év eleje óta számíthattak. Az uniós szabályok szerint a kormánynak tájékoztatnia kellett a többi tagországot is a tervezett változtatásról, amit véleményezni is lehetett.

Az új szabályok június 25-én lépnek életbe, de a jelenleg is forgalmazott, módosítás hatálya alá tartozó termékek még egy évig a trafikokba kerülhetnek. A rendeletben meghatározottnál magasabb nikotintartalmú és 20-nál több terméket tartalmazó nikotinpárnákat azonban csak szeptember végéig lehet beszállítani a nemzeti dohányboltokba.