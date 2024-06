Partizán: Kitálalt a NAV volt nyomozója a Gattyán-ügyről, ismert személyeket emleget

„Három nevet írtam le, akik – úgymond – kapcsolatba hozhatók adott esetben a Gattyán-üggyel, ez is felterjesztésre került. A furcsa az volt, hogy amikor ezt követően is kérdeztek, akkor már nem kellett leírnom semmit, csak szóban kellett jelentenem, vagy válaszolnom a kérdésekre” – fogalmazott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal korábbi nyomozója a Gattyán-ügy hátteréről szóló interjúban.

Tiszolczi Lajos a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott nyomozóként, foglalkozott többek között a Gattyán Györgyéket érintő 19,4 milliárd forintos adócsalási üggyel is.

A volt NAV-ossal a Partizán készített interjút, amelyben Tiszolczi Lajos úgy fogalmazott az üggyel kapcsolatban: „Valószínűleg tudni akarták, hogy van-e még valami a felterjesztett jelentéseken kívül, amit én tudok. Az embernek elkezdett dolgozni az agya, hogy most akkor mire kíváncsiak. […] Készítettem egy jelentést, ez nem volt terjedelmes, három nevet írtam le, akik – úgymond – kapcsolatba hozhatók adott esetben a Gattyán-üggyel, ez is felterjesztésre került. A furcsa az volt, hogy amikor ezt követően is kérdeztek, akkor már nem kellett leírnom semmit, csak szóban kellett jelentenem, vagy válaszolnom a kérdésekre.”

A nevek nem hangzottak el, de a Partizán műsorvezetője, Gulyás Márton közölte, a három ember „nem az adócsalási ügyben, hanem a büntetőeljárás későbbi alakulásában játszott szerepet. Ketten közülük nagyon ismert, rendkívül jól bekötött emberek”. Tiszolczi Lajos megjegyezte: „Úgy vélem, hogy az ő – mondjuk úgy – segítségük kellett ahhoz, hogy az eljárás megszüntetésre kerüljön.”

A Partizán kereste a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az ügyészséget is, de nem reagáltak.

Gattyán Györgyéktől az alábbi választ kapták: „A 12 éve indult tucatnyi eljárás során kizárólag adótanácsadóknak, valamint jogi képviselőknek adtunk megbízást. 2019 év végén történt a gyanúsítás. A büntetőeljárási törvény szerint két éven belül vádat kell emelni, vagy le kell zárni a nyomozást az adott ügyben. Véleményünk szerint a két év letelte után így fordulhatott elő, hogy 2021 év végén megszüntették az eljárást.” Az interjúban hangsúlyos szerepe van annak is, hogy 2021-ben vezetőváltás történt a NAV élén.

Tiszolczi Lajost később „leszedték” az ügyről, majd az Integritás Hatósághoz jelentkezett, ahol elmondása szerint szakmai szempontból alkalmasnak találták, gyakorlatilag felkínáltak neki egy vizsgálói pozíciót, felmondott a NAV-nál, de két héttel azelőtt, mielőtt munkába állt volna az Integritás Hatóságnál, kapott egy rövid telefonhívást az alábbi tartalommal: „Kaptunk rád jelzést, hogy nemzetbiztonságilag kockázatot jelentesz, ezért nem veszünk fel.”

A Partizánnal az Integritás Hatóság közölte: „A hatályos jogszabályoknak megfelelően az Integritás Hatóság az álláspályázatokra beérkezett pályázati anyagokat és azok részeként a Hatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a kiválasztási eljárás lezárultáig kezeli, majd a pályázati anyagokat megsemmisíti.”

Cáfol a NAV

Cikkünk megjelenése után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbi állásfoglalást küldte szerkesztőségünknek: „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eljárásaiban mindenkor a hatályos jogszabályok szerint jár el. Minden ettől eltérő állítást a leghatározottabban visszautasít. A Partizán Youtube-csatornáján ma megjelent videóban idézett ügyben a NAV minden jogi eszközt kihasznált, azonban a hazai és nemzetközi jogi fórumokon az alperesnek kedvező döntés született. Minden olyan állítással szemben, amely alkalmas a NAV-ba vetett közbizalom megingatására, megtesszük a megfelelő jogi lépéseket”.