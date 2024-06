Legalább 10 év börtönnel büntetné az ügyészség Nagy Jánost

Iratismertetéssel, majd vádbeszéddel folytatódott a hivatali vesztegetéssel és közokirat-hamisítással vádolt egykori helyettes államtitkár, Nagy János és társainak tárgyalása. A Budapest Környéki Törvényszéken kezdetben a bírónő olvasta fel a vádlottak beadványait, amelyekben részletesen igyekeztek bizonyítani, hogy nem történtek korrupciós ügyletek az államtitkárságon.

Hosszabban csupán a harmadrendű vádlott nyilatkozott, amikor is kiemelte, hogy több gyermek eltartásáért felelős, valamint részletesen elmondta, hogy az ügy kirobbanásáig milyen módon segítette Magyarország vízellátását, és ezzel kapcsolatban milyen előadásokat tartott és tanácsokat adott.

Hozzátette, a média valótlanul állította, hogy a helyettes államtitkári szerepe azért szűnt volna meg, mert a korrupciós ügy gyanúsítottja lett, ugyanis az egész titkárságot átszervezték akkor.

Azt még hetekkel korábban, egy állománygyűlésen közölte a miniszter úr.

A nap további részében a vádhatóság képviselője olvasta fel a perbeszédét, amit rögtön erős kijelentéssel indított: „Az agrártárca egykori vezető tisztviselői nem méltóak arra, hogy ilyen pozíciót töltsenek be, miután visszaéltek a beléjük vetett bizalommal.”

A több órán át tartó vádbeszéd után kitért a büntetési tételekre, amelyben súlyosabb indítványt kért Nagy Jánosra. E szerint:

a középmértéknél súlyosabb, vagyis a vád szerint legalább 10 év börtönbüntetésre kell ítélni Nagy Jánost.

Ez legalább négy évvel több, mint az előkészítő ülésen tett ajánlata volt. Az ügyész álláspontja szerint a megbánást nem mutató egykori helyettes államtitkár a büntetésének kétharmadánál feltételesen szabadulhatna, emellett több milliós pénzbüntetést róna ki rá, valamint vagyonelkobzásra is tett indítványt.

Nagy János és társai esetében idén októberben hoz döntést első fokon a törvényszék, addig még egy ülést tartanak, ahol a védők mondhatják el a beszédeiket, majd a vádlottak felszólalása következik az utolsó szó jogán.

Börtönt és milliós büntetést ajánlott az ügyész

Nagy János 2020-ig volt az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára, majd két évvel később menesztették pozíciójából. Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették, majd letartóztatták, végül bűnügyi felügyelet alá helyezték.

Az ügyészség Nagy ellen vezető beosztású hivatalos személy az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat. A volt helyettes államtitkárra hat év letöltendő börtönbüntetést és 5,2 millió forintos pénzbüntetést indítványoztak a 2022. áprilisi előkészítő ülésen. Nagy azonban ezt nem fogadta el, majd a novemberi bírósági meghallgatáson is tagadta a vádakat.

Az első vádpont szerint

AZ ELSŐRENDŰ VÁDLOTT HELYETTES ÁLLAMTITKÁRKÉNT 830 MILLIÓ FORINTNYI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSHOZ SEGÍTETT VOLNA EGY MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁST HIVATALI KAPCSOLATAI ÉS BEFOLYÁSA SEGÍTSÉGÉVEL.

Mindezért cserébe ötszázalékos tulajdonrészt kapott az egyik érintett cégben, így ő is érdekeltté vált, hogy összejöjjön a beruházás. Azzal is vádolták továbbá, hogy állami földek megvásárlásában is segítette üzlettársát, az ügy másodrendű vádlottját.

A másik vádpont szerint a harmadrendű vádlott még osztályvezetőként összejátszott az akkori főnökével, Nagy Jánossal, és egy vállalkozóval, hogy „lezsírozzanak” egy minisztériumi pályázatot. Az öntözésfejlesztési tanulmány elkészítésére kiírt pályázatot a megállapodásuk szerint nem az előre meghatározott nyertes cég készítette volna el, hanem az osztályvezető. A befolyó tízmilliós pályázati pénzt pedig hármuk között tervezték elosztani. A szerződést azonban nem tudták megkötni végül, mert a kiírt pályázatot a keretösszeg hiányára való hivatkozással visszavonták.

Az ügyészség az elsőrendű terheltet, Nagy Jánost vezető beosztású hivatalos személy az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével, a harmadrendű terhelttel együtt pedig társtettesként vezető beosztású hivatalos személy az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével, a másod- és harmadrendű terhelteket pedig hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével vádolja.

Nagy a tárgyaláson azt állította, hogy nem volt befolyása a pályázatokra, nem élt vissza a hivatali helyzetével, és a földvásárlás előkészítésében törvényesen járt el. Mint ahogy szerinte az sem igaz, hogy ingyen kapta volna az ötszázalékos tulajdonrészt a Taby-Agro Kft.-ben.

Folyamatban van egy másik ügy is

Tavaly márciusban előkészítő üléssel kezdődött meg a Székesfehérvári Törvényszéken az egykori helyettes államtitkár másik korrupciós pere, amelyben hűtlen kezeléssel vádolják. A vádirat szerint 2019 első felében Nagy János utasítására a minisztérium háttérintézménye megbízási szerződéseket kötött ügyvédi irodákkal és más cégekkel. Ennek keretében több mint 2,2 milliárd forintot fizettek ki, csakhogy a vizsgálatok alapján ezekre a szerződésekre a tárcának semmi szüksége nem volt.

A nyomozás kiderítette, hogy a volt helyettes államtitkár utasítására szerződtek egy céggel, de a szerződésben foglaltak elvégzésére sosem került sor. Ezenfelül Nagy a minisztérium háttérintézménye által kiírt közbeszerzési eljárásban nyomást gyakorolt annak érdekében, hogy az általa kiválasztott több tíz millió forinttal drágább ajánlatot adó gazdasági társaság nyerje el a pályázatokat. A vádiratból az is kiderült, hogy az egykori helyettes államtitkár köréhez tartozó személyek úgy kötöttek adatvédelmi szerződéseket egy fővárosi önkormányzattal, hogy ott az ilyen jellegű feladatokat egy főállású munkatárs végezte. Ezzel 2019 és 2021 között mintegy 24 milliós kárt okoztak az önkormányzatnak.

Nagy tagadta a bűnösségét, nem tett beismerő nyilatkozatot, így az ügy tárgyalással folytatódott.