Nemcsak Budapesten, hanem máshol is jöhet újraszámlálás

Pécsett jöhet az újraszámlálás. Állítólag a 8-as és a 9-es választókerületben lehettek szabálytalanságok. Az egyik esetében egy kézzel írt cetlit emlegetnek, a másikban pedig a mozgóurnákkal lehetett probléma – számolt be a Baranya vármegyei hírportál.

A 9-es körzetben a DK-s Auth István 100 szavazattal veszített Barkóczi Csaba, a Fidesz–KDNP–ÖPE képviselőjével szemben, ami jelentős különbségnek mondható.

Főleg úgy, hogy az érvénytelen szavazatok száma az adott körzetben ezt meg sem közelítette. Nem véletlenül ragaszkodik Auth István a helyéhez, hiszen tanácsnok is volt és a Gyurcsány Ferenc által összeállított listáról sem került be a testületbe. Itt nem is újraszámlálást kér, hiszen azzal nem nyerhetne, hanem a választás eredményének megsemmisítésére hajt.

A portál úgy tudja, hogy a Helyi Választási Bizottság pénteki döntése szerint azonban egyáltalán nem történt olyan esemény, ami érdemben befolyásolta volna a voksolást és ami miatt szükséges lenne megismételni a választást akár néhány szavazókörben.

A 8-as körzetben a szintén DK-s Zag Gábor, mostani alpolgármester indított támadást az egyébként a kerületben élő, a helyiek problémáit jól ismerő dr. Cziráki Gábor szívgyógyászprofesszor ellen, aki nyert.

Itt szoros volt a helyzet, ezért újraszámlálást kért az alpolgármester, aki a hírportál információi szerint szívesen dolgozna még a Pécsi Tudományegyetemen a jövőben.

Több a szavazólap, mint a szavazó

A döntetlen eredményt hozó 15. választókerületben Vörösné Deák Andrea a Fidesz–KDNP–ÖPE polgári szövetség jelöltjeként indult. A helyi civil közéleti tevékenysége miatt városszerte is ismert nővel szemben az ellenzék részéről a jobbikos Fürj Csaba állt szemben.

Az ÖPE-s képviselőjelölt azért kért jogorvoslatot, mert az egyik szavazókörben több szavazólapot találtak az urnában, mint amennyien érvényesen voksoltak.

Beadványa előtt három bizottsági taggal is beszélt, akiktől megtudta, hogy amíg máshol háromszor számolták meg a voksokat, addig az egyéni képviselőkről szóló íveket csak kétszer, holott ilyen szoros helyzetben háromszor is meg lehetett volna ezt tenni. Ezek mellett az átadás-átvételi jegyzőkönyvekben szereplő adatok kapcsán is lehettek pontatlanságok.

A jogorvoslattal azt szeretnék elérni, hogy csak a szóban forgó szavazókörben ismételjék meg a választást a jelenlegi szereplőkkel, ne ősszel tartsanak időközi voksolást. Egyebekben arról is beszámolt, hogy egy másik szavazókörben kilenccel kevesebb szavazólapot találtak az urnákban.

A szintén a Fidesz–KDNP–ÖPE színeiben indult Jancsula Dezső 36 vokssal kapott kevesebbet a szintúgy jobbikos Fogarasi Gáborral szemben. Az ÖPE-s Jancsula 1136 szavazatot szerzett, miközben 82 volt az érvénytelen voks. A képviselőjelölt nem gyanúsít senkit, tévedés is lehetett szerinte, ezért annyit szeretne a jogorvoslattal, hogy legalább a 82 érvénytelen szavazatot nézzék át újra, matematikailag megvan annak a lehetősége, hogy megváltozzon az eredmény. Várhatóan napokon belül megszületnek az első fokú döntések, a fellebbezések esetén is pár hét alatt döntés születhet a választási végeredmények kapcsán.

A választás után nincs többsége a DK-s koalíciónak

A baloldal Pécsett elveszítette a többségét, jelen állás szerint a jobboldalra, valamint a jelenlegi önkormányzattal kritikus baloldali és centrális erőkre is többen voksoltak, mint a Péterffy Attila vezette koalícióra.

A baloldali jogi kísérletek hátterében az állhat, hogy Gyurcsány Ferenc és pécsi szövetségese, Péterffy ragaszkodna ahhoz ősztől, hogy továbbra is a saját koalíciója élén irányítsa kézi vezérléssel a várost. A helyzet annyira feszült, hogy már az is felmerülhetett, hogy még a mandátumát sem venné fel a polgármester, ha nem sikerül a Gyurcsány-pártiak terve a hatalom megszerzésére.

Törvénytelen plakátok mindenhol

Hoppál Péter beadványa szerint a 17 pécsi választókerületből

az 5-ös,

a 6-os,

a 8-as,

a 9-es,

a 13-as,

a 14-es

és a 16-os körzetekben bukkantak törvénytelen Péterffy-plakátokra, de gyakorlatilag az egész városban előfordulhattak ezek.

Számszerűsítve nem is lehetett ezeket megszámolni, akár ezres nagyságrendben is lehettek kint a választás idején. A Helyi Választási Bizottság a törvénytelenséget meg is állapította és részben helyt adott a beadványban foglaltaknak. Azért csak részben, mert szerintük a tettes ismeretlen.

Éppen emiatt nem is bírságoltak meg senkit. A plakátokon nem szerepelt a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve sem, pedig a választások tisztasága érdekében a jogszabályok szerint ezeket kötelező lett volna feltüntetni.

Budapesten újraszámolták az érvénytelen szavazatokat

Ahogy arról beszámoltunk, Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt fellebbezett a Fővárosi Választási Bizottság főpolgármester-választás eredményét megállapító határozata ellen, arra hivatkozva, hogy annak tartalma jogszabálysértő, mert a bizonyítékok alapján 202 szavazókörben olyan szavazatokat is érvénytelennek nyilvánítottak, amelyek érvényesek voltak.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) végül szerdai ülésén döntött az ügyben, és elrendelte a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak újraszámolását.

A Nemzeti Választási Iroda péntek délelőtt 9 órától kora délutánig számolta újra az elrontott szavazólapokat. Az érvénytelen szavazatok újraszámlálása után is Karácsony Gergely nyerte meg a főpolgármester-választást, mindössze 41 szavazattal megelőzve a második helyen végző Vitézy Dávidot. A regnáló főpolgármester azonban mindenképp fellebbez a bizottság döntése ellen.