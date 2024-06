Kétszer is nekimentek a Kőröshegyi völgyhídon egy autósnak

Debrecenből tartott egy sofőr Olaszországba, amikor egy autós lazán kétszer is nekiment, nagyjából másfél-kétmillió forintos kárt okozva – derült ki a bpiautosok.hu beszámolójából. Az esetről videó is készült.

Az érintett autós nemcsak azt fájlalta, hogy a frissen vásárolt autójának kétszer is nekimentek, hanem azt is, hogy nem jutott el Olaszországba Debrecenből.

A közútkezelők szerencsére azonnal ott voltak a baleset után, és a belső sávot mögötte le is zárták, így biztosítva a helyszínt, a rendőrök pár perc elteltével már kint is voltak. A felvételen egyébként jól látszik, hogy egy teherautót is megpróbált megelőzni, majd a forgalom elől elzárt területen is próbálkozott.

A sofőr a helyszínen elismerte a felelősséget, helyszíni bírságot megfizette, szondát fújtak vele, ami semmit nem mutatott, de olyan zavart volt az úr, hogy nem zárom ki azt, hogy bármi más befolyása alatt állt, amire már soha nem derül fény. Ügy lezárva a helyszínen. Várom hogy a biztosítója mit reagál majd...

– írta meg a károsult.