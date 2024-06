Gyurcsány Ferenc megszólalt a lemondásáról

A június 9-én szenvedett vereség után kérdések merülnek fel, amire válaszokkal készül Gyurcsány Ferenc egy kedden, a politikus Facebook oldalán közzétett videó szerint.

„Teljesen nyilvánvaló, hogy ilyenkor, a vereség beismerését követően jönnek a kérdések. Melyek ezek a kérdések? Miért történt mindaz, ami történt? Miért szenvedtek vereséget? Kik a felelősök?

– fogalmazott a videóban Gyurcsány Ferenc, aki szerint „a kérdésekre nem kell haragudni”, a válaszokat viszont természetesen meg kell fontolni, ők pedig ezt teszik.

Gyurcsány hangsúlyozta: szeretné elkerülni, hogy azzal untassa az embereket, meg azt a vitát hozzák létre, hogy mit gondol ő, Molnár Csaba, Dobrev Klára, Vadai Ágnes vagy éppen Varju László.

– fogalmazott a politikus, majd hozzátette: „Vigyázunk arra, hogy ahogyan közösen cselekedtünk, közösen legyen majd véleményünk arról is, hogy szerintünk elrontottunk-e valamit úgy, hogy most másként csinálnánk, mert ez a fő kérdés: »Mit fogunk másként csinálni, ha fogunk másként csinálni valamit?«”.

Gyurcsány előrevetítette, hogy ezeket a válaszokat el kell mondania mindenkinek, de érezni is fogjuk abból, ahogyan majd létezni és cselekedni fognak. Emellett a jövőbeli politikájukból is leszűrhetjük, hogy a DK milyen tanulságokat vont le. A videót azzal zárta, hogy még vissza fog jönni.

A múlt héten Medgyessy Péter, egykori MSZP-s miniszterelnök volt a Partizán vendége, ahol Gulyás Márton mellett próbálta értelmezni a vasárnapi választások eredményét. A beszélgetés egy pontján szóba került Gyurcsány Ferenc is.

Medgyessy Péter szerint Gyurcsány Ferenc már két éve tehertételt jelent az ellenzéki oldalon.

Az a kérdés, milyen következtetéseket von le a Feri. Bármilyen jó képességű ember is, az emberek nagy részénél személy szerint ő, illetve most már Klári is inkább a nem vonzó személyiségek közé kerül. Gyurcsány politikailag nem csinálta ügyetlenül, nulla pártból létrehozott egy olyan pártot, ami a baloldal vezető ereje lett 2019-ben