Szakértők szerint Karácsony Gergelynek nem lesz egy fáklyásmenet a főváros irányítása

Cservák Csaba alkotmányjogász-professzor és Litresits András ügyvéd, a Nemzeti Választási Bizottság tagjai szerint Karácsony Gergely működtetheti a fővárost többség nélkül is, viszont a közgyűlésben nagyon nehéz dolga lesz, ha továbbra is folytatni akarja Budapest-politikáját. Ugyan nem kötelező koalíciókat kötnie, hiszen anélkül is döntésképes lehet a többség, viszont olyan forgatókönyv sem kizárt, hogy feloszlatják a Fővárosi Közgyűlést, és akkor viszont mindenképpen új főpolgármester-választást kell kiírni.