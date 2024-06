Gyurcsány Ferenc ismét posztolt, miután a lehetséges lemondásáról beszélt

Mint előzőleg írtuk, Gyurcsány Ferenc kedden posztolt arról, hogy vereséget szenvedtek a választásokon, és ilyenkor jönnek a kérdések, amelyekre választ kell adnia. E kérdések között merül fel a lemondásé is – tette hozzá.

A Demokratikus Koalíció vezetője a minap is azt mondta, hogy megbeszéléseket folytatnak, és erre erősített rá egy szerdai posztjával.

– írta Gyurcsány Ferenc, aki a posztolt fotók tanúsága szerint a Hotel Benczúrban szólhatott támogatóihoz.

A múlt héten Medgyessy Péter, egykori MSZP-s miniszterelnök volt a Partizán vendége, ahol Gulyás Márton mellett próbálta értelmezni a vasárnapi választások eredményét. A beszélgetés egy pontján szóba került Gyurcsány Ferenc is.

Medgyessy Péter szerint Gyurcsány Ferenc már két éve tehertételt jelent az ellenzéki oldalon.

Az a kérdés, milyen következtetéseket von le a Feri. Bármilyen jó képességű ember is, az emberek nagy részénél személy szerint ő, illetve most már Klári is inkább a nem vonzó személyiségek közé kerül. Gyurcsány politikailag nem csinálta ügyetlenül, nulla pártból létrehozott egy olyan pártot, ami a baloldal vezető ereje lett 2019-ben