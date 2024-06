K. Endre: Sajnálom a kegyelemadókat, hogy le kellett mondaniuk

A kegyelmi botrány egyik főszereplője, a bicskei áldozatokat hamis tanúzásra kényszerítő – legalábbis megpróbáló – igazgatóhelyettes levélben válaszolt a Blikk megkeresésére, ahol arról próbálták őt megkérdezni, hogy mit szól ahhoz, hogy Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének vezetője még mindig ártatlannak tartja őt.

K. Endre még mindig azt állítja, hogy nem tett semmi rosszat, hamisan ítélték el, meghurcolták, és szerinte semmi törvénybe ütközőt nem követett el.

Állítja ezt azután, hogy a kegyelme után néhány hónappal találkozott az egyik bicskei áldozattal és egy doboz cigivel és hatezer forinttal akarta rávenni, hogy mondja fel egy hangfelvételre, hogy K. Endre nem tett semmi rosszat és nem akarta rávenni hamis tanúzásra – miközben éppen hamis tanúzásra biztatta. A találkozóról akkor felvétel is készült.

K. Endre a Blikknek küldött válaszában kikötötte, hogy a levelet csak teljes egészében lehet közölni, ezért mi is így teszünk:

„Balog Zoltán püspök úr azon nagyon kevés közismert személyek közé tartozik, aki az ellenem gerjesztett lincshangulatban továbbra is nyíltan felvállalja a véleményét, kiáll az ártatlanságom mellett. A püspök úr ismeri a munkámat, a személyiségemet, és rendelkezik mindazokkal a háttér-információkkal, amelyeket nem tudott figyelembe venni az igazságszolgáltatás ártatlanságom bizonyítása érdekében. Az is megfelel a valóságnak, hogy az igazamért küzdő embernek tart, mivel az is vagyok. Minden korábbi nyilatkozatomat fenntartom. Az ügyészség vádat emelt ellenem anélkül, hogy rendőrségi meghallgatáson vettem volna részt. Az ítéleti tényállást megalapozó tényeket olyan, egymással és önmagában is ellentmondásban álló, több esetben közvetett tudomással bíró tanúktól származó tanúvallomásokból építette össze az ügyészség, majd a bíróság, amelyek nem álltak össze olyan zárt láncolattá, amely alapján kétséget kizáró bizonyossággal meg lehetett volna állapítani a bűnösségemet. Két közvetlen tanú egybehangzóan azt nyilatkozta a bíróságon, hogy rájuk nézve semmilyen kényszerítő hatást nem gyakoroltam. Végtelenül sajnálom a kegyelemadókat, hogy le kellett mondaniuk, ugyanakkor hálásan köszönöm a döntésüket. Balog püspök úr talán azért várt a nyilvánosság előtt megszólalni a választásokig, mert a kegyelmi ügyet politikai haszonszerzésre használták fel a politikai pártok kisebb-nagyobb sikerrel.”

Állítólag K. Endre sok időt tölt jelenleg Zabolán, erdélyi szülőfalujában, amelynek közelében lakik Kató Béla püspök, aki mind a K. családot, mind Balog Zoltánt jól ismeri. A Blikk információi szerint nem elképzelhetetlen, hogy Kató járt közben Balognál a kegyelem ügyében.