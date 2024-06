Érdemes lesz vízparton tölteni a hétvégét

Pénteken változó vastagságú és mennyiségű fátyolfelhőzet, illetve szaharai por szűri, zavarja a napsütést, emellett gomolyfelhők is képződhetnek. Csapadék nem lesz, a keleties szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 38 fok között várható, a déli országrészben lesz a legmelegebb – közölte a HungaroMet csütörtökön.

Szombaton szakadozott felhőzet, illetve gomolyfelhő-képződés mellett sok lesz a napsütés, szórványosan várható zápor, zivatar. A szél egyre többfelé északnyugatira fordul és a Dunántúlon nagyobb területen megerősödik. A hajnali 16–24 fokról délutánra 28 és 36 fok közé melegszik fel a levegő, délkeleten lesz a melegebb.

Vasárnap sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, a Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon időnként megerősödik az északi, északkeleti szél, a hőmérséklet minimuma 15 és 22, maximuma 27 és 33 fok között várható.

Extrém erős UV-B sugárzás várható

Mint írtuk, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó extrém UV-B sugárzás várható a Nyugat-Dunántúlon, a Közép-Dunántúlon, a Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, illetve a Dél-Alföldön.

Ezeken a területeken az UV-index meghaladja a 8.0 értéket, a lehetséges maximum érték pedig 8,3.

Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon is nagyon erős UV-B sugárzás várható pénteken. Ezeken a területeken az UV-index meghaladja a 7.0 értéket.

A szakemberek arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen. Lehetőség szerint 11 és 15 óra között kerüljék a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata ajánlott.

A közleményben azt is kiemelik, hogy normál bőrtípusnál már 15–20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olyan bőrreakció, égés, amely 24 óra múlva is jól látható. Korábban már beszámoltunk arról is, hogy Bács-Kiskun vármegyében a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adták ki a szakértők.

