Extrém erős lesz az UV-B sugárzás pénteken

Több településen másod- illetve harmadfokú figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. A tájékoztatás szerint extrém 8.3-as értéket is mutathat az UV-B index. Lehetőség szerint 11 és 15 óra között kerüljék a napozást.

A figyelmeztetési kritériumot meghaladó extrém UV-B sugárzás várható a Nyugat-Dunántúlon, a Közép-Dunántúlon, a Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, illetve a Dél-Alföldön – áll a HungaroMet közleményében.

Ezeken a területeken az UV-index meghaladja a 8.0 értéket, a lehetséges maximum érték pedig 8,3.

Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon nagyon erős UV-B sugárzás várható pénteken. Ezeken a területeken az UV-index meghaladja a 7.0 értéket.

A szakemberek arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen. Lehetőség szerint 11 és 15 óra között kerüljék a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata ajánlott.

A közleményben azt is kiemelik, hogy normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olyan bőrreakció, égés, amely 24 óra múlva is jól látható.

Harmadfokú riasztás van érvényben

Korábban már beszámoltunk arról Bács-Kiskun vármegyében a legmagasabb, piros fokú figyelmeztetést adták ki a szakértők.

Az előrejelzés szerint 25 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet pénteken Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala vármegyék területén, így ezekre a vármegyékre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.

