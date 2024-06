Kovács Gergely: Nem én fogok dönteni a Turul-szobor sorsáról

Június 9-én Budapesten a XII. kerületi választópolgárok úgy döntöttek, hogy Kovács Gergelyre bízzák a Hegyvidék vezetését. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt másik társelnöke, Döme Zsuzsanna Suzi pedig marad Ferencváros alpolgármestere. A párt két vezetőjét többek között arról kérdeztük, hogy

mire készülnek a XII. és IX. kerületben;

mi lesz a Turul-szobor sorsa;

mit jelent a gyakorlatban a részvételi iroda;

mit gondolnak Magyar Péterről és a Tisza Pártról;

miért szavaztak Vitézy Dávidra;

és legalizálják-e a marihuánát a Hegyvidéken.

Milyen érzés még hivatalba nem lépett polgármesterként azokat az utcákat járni, ahol él?

Kovács Gergely: Bevallom, hogy az elmúlt pár napban nem igazán mertem kilépni az utcára, mert háromból két ember rendre megszólított vagy gratulált. Annak ellenére furcsa érzés, hogy nagyon kedvesek az emberek, akiknek a nagy része most elkezdett ránk úgy gondolni, mint az önkormányzatra. Különböző módokon megkeresnek naponta vagy ötvenen, de ugye még nincs mögöttünk az ötszáz fős hivatal, semmilyen jogkörrel nem rendelkezünk.

Döme Zsuzsanna: Még az autókból is átszólnak neki vezetés közben. Én Ferencváros alpolgármestereként nyugodtabb évekre számítok, mert nagyon nehéz elmúlt öt éven vagyunk túl.

Részvételi iroda, Turul-szobor, kampány és korrupció

Kulturális ügyekért felelt a IX. kerületben és ismét ezért a területért felelős alpolgármester lesz. A szimbolikus politizálás elég hangsúlyosan megjelent a munkájában, elég, ha csak a szivárványszínű padra vagy a BLM-szoborra gondolunk. Megválasztása óta Gergely esetében is az egyik legtöbbet idézett téma a Turul-szobor kérdésköre. Nem lenne szerencsésebb – mondjuk – egy játszótér felújításával indítani, és azzal bekerülni a hírekbe?

D. Zs.: Bocsánat, de én nem szimbólumpolitizáltam, hanem végre lett kultúrpolitikája a kerületnek, hogy ebből néhány szimbolikus üggyé vált, az nem azért történt, mert én így szerettem volna, vagy én terveztem volna az alkotásokat. Ferencváros az egyetlen kerület, ahol a szabad művészet megnyilvánulhat és nincs cenzúra. A jövőben is olyan alkotásokra számíthatnak az emberek, amilyen pályázatok beérkeznek. A Public Art költségvetését megfelezték az elmúlt két évben, miközben rengetegen jelentkeztek a kerület művészeti pályázataira. Remélem, hogy bővíthetjük a keretet, és még több alkotás, elképzelés valósulhat meg.

K. G.: Magamtól egyetlenegyszer sem hoztam szóba a Turul-szobrot, de minden egyes újságíró megkérdezi. Nem ezt tartom a legfontosabb ügynek. Közösségi tereket, részvételi irodát, az önkéntesség kereteit szeretnénk létrehozni. Tényleg nem tartozik a tíz legfontosabb ügy közé a Turul-szobor, nem ezzel szeretném kezdeni a kerület irányítását. Nem akarom, hogy egymásnak essenek az emberek. Beszélni fogunk történészekkel, és átgondoljuk, hogy mit lehet tenni. Személy szerint nem tartom megfelelőnek, hogy egy kardot tartó turulmadarat emeltek a javarészt zsidó származású áldozatok emlékére.

Ezek szerint még nem dőlt el, mi lesz a Turul-szobor sorsa. Végül a szoborparkban köt ki, vagy sem?

K. G.:

Nem én fogom eldönteni, megkérdezünk szakértőket, történészeket, és igyekszünk – már amennyire lehetséges – ebben az ügyben konszenzusos megoldást találni.

Mit jelentene pontosan a kerület életére nézve a részvételi iroda létrehozása?

K. G.: Már számos kerületben van közösségi költségvetés, a XII. kerületben még nincs. A közösségi költségvetés létrehozása lenne a részvételi iroda egyik fő feladata, másrészt tényleg érdekel, hogy az itt élők mit szeretnének elérni egy adott kérdésben, mit várnak el az önkormányzattól. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy évente egyszer közmeghallgatást tartottak, ami 19. századi megoldás. A cél, hogy a részvételi iroda segítségével tényleg megismerhessük az emberek véleményét. A legfontosabb elképzeléseimet egy év alatt meg lehet valósítani, hogy a második évben mi jön, azt még ki kell találjuk. Olyan kerületet szeretnék, ahol normális közbeszerzéseket írnak ki, a civil szervezeteket pedig támogatják. Szerintem ez olyan kerület, ahol ha az önkormányzat megszervezi a lakosság bevonását, akkor a gazdagok szívesen fogják segíteni a rászorulókat.

D. Zs.: Ferencvárosban is várható hasonló intézkedés. Azon túl, amit most Gergő elmondott, nagyon fontos, hogy amikor valamilyen pluszlehetőséget kínál lakosainak az önkormányzat, mondjuk, különböző támogatásokat, akkor annak a híre eljusson a lakossághoz. Nagyon sok olyan támogatásunk volt, amit nem merítettek ki a ferencvárosiak, mert nem értesültek róla. A részvételi iroda ezen is segíthet, amellett, hogy közvetlenül lehet akár panaszkodni is persze, jelezni a kerületi problémákat. Nekem jóval egyszerűbb öt évem következik alpolgármesterként. Nem onnan indulok, mint öt éve, húsz év Fidesz után Gergőnek sokkal nehezebb lesz. A Fővárosi Közgyűlés viszont igazi kihívás lesz számomra is. A Merlin Színházat kérjük! A kultúrára rátelepszünk. A párt építésében is sokkal tevékenyebben részt akarok venni, mert eddig nem volt rá elég időm, főleg Gergőre hárult a feladat. Most, hogy polgármester lett, sokkal kevesebb ideje lesz rá.

Több korábbi interjúban is arról beszélt, hogy az októberig regnáló kerületvezetés még tehet olyan lépéseket, amelyek megnehezíthetik a polgármesterségét. Mitől tart?

K. G.: Két fontos terület van: a közbeszerzések és az ingatlanok eladásának kérdése. Ősszel lejár a parkolásra, illetve a menzára vonatkozó közbeszerzés. Örülnénk neki, ha nem írnák ki még öt évre, hanem ezt már mi tehetnénk meg. Jó lenne, ha nem adnának el még több ingatlant. A jogi bizottsági ülésen kétszer is elmondták, hogy nem fognak kiírni több közbeszerzést. Reméljük, hogy valóban így fognak eljárni.

Gulyás Gergely a győzelmével összefüggésben reményét fejezte ki, hogy a XII. kerület ezután sem válik drogkereskedők tanyájává.

K. G.: Ebben a drogosozásban nekem az volt az érdekes, hogy az elmúlt öt évben a XII. kerületi Fidesz nem mondott ilyeneket, mert egy normálisan kommunikáló önkormányzatról beszélhettünk. Az a szomorú, hogy a kampány utolsó három hetében itt is elkezdték a drogosozást. A lejáratásnak volt hatása, mert az elköltött 10 milliók lecsapódtak az emberek agyában, és sikerült vele olyan embereket is egymás ellen fordítani, akik egyébként jóban voltak, és egy társasházban laknak. Engem különösebben nem zavar, az emberek úgyis látni fogják, hogy milyen munkát végzünk a kerületben.

D. Zs.: Én nemcsak a jobboldalról kaptam a drogosozást, hanem a Momentumtól is. Azzal vádoltak, hogy kábítószeres partin vettem részt, pedig csak a 4/20-at csináltuk, ahogyan minden évben, ez nemcsak a marihuána legalizálásáról, hanem az okos drogpolitikáról is szól. Az látszik, hogy a drogosozás kontraproduktív.

Ön sem volt rest durva vádakat megfogalmazni az előző kerületvezetéssel szemben. Egy korábbi interjúban például azt mondta, hogy a leköszönő Pokorni Zoltán évente 2 milliárd forintot lopott el. Ezt mivel tudja alátámasztani?

K. G.: Mindent megtettek, hogy ne legyen verseny a legtöbb közbeszerzés esetében, a túlárazásokról nem is beszélve, ez minden évben több milliárd forintot jelent. Van egy kör, amely tíz éve folyamatosan nyer a számukra megfelelően kiírt közbeszerzéseken. Az Archibona Kft. egy bizonyos személyhez került, és ezt követően elkezdte megnyerni a XII. kerületi közbeszerzéseket. A bevételük 75 százaléka ebből a kerületből származott.

Ez így mi? Nyilvánvaló, hogy ez olyan cég, amelyet azért hoztak létre, hogy megnyerje a XII. kerületi közbeszerzéseket. A történet második fele az ingatlaneladások kérdése, rengeteg olyan példa volt, hogy 50 százalékkal olcsóbban adtak el telkeket, ingatlanokat. Megvannak rá a módszerek, hogy az esetek nagy részében egyetlen érvényes ajánlat érkezzen.

A legjobb módszer, hogy olyan feltételes módú kitételeket raksz az adásvételi szerződésbe, illetve már előtte a licit hirdetésébe, ami mindenkit elriaszt, és miután az egyetlen érvényes ajánlat által a megfelelő ember megvette az ingatlant, már nem érvényesítik ezeket a feltételeket, mert eleve feltételes módban jelentek meg. Nagyon szomorúnak tartom, hogy gyakorlatilag nem maradt ingatlanvagyona a kerületnek.

Ehhez képest a Ferencvárosi Önkormányzat és az azt képviselő Baranyi Krisztina ellen 2022 óta folyik nyomozás a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupcióellenes alosztályán. A nyomozást két cég, a FEV9 Zrt. önkormányzati cég és a Bérleményüzemeltető Kft. működésével kapcsolatban indították.

D. Zs.: Az elmúlt öt év tapasztalata szerint ez tisztességes önkormányzat. Nyilván minden egyes döntést meg lehet támadni, de biztos, hogy a közbeszerzések megfelelően voltak kiírva. Még díjakat is kaptunk emiatt.

Nem a haveri cégek nyernek, nincsenek csúszópénzek, meglátjuk, hogy mi lesz a nyomozás eredménye, de én nagyon meglepődnék, ha bármilyen mutyi történt volna a kerületben. Nem hiszem, hogy itt valódi problémáról lenne szó.

Miért Vitézy Dávidra szavaztak a főpolgármester-választáson?

K. G.: Sokkal többet lehetett volna tenni annál a fővárosban, mint ami az elmúlt öt évben sikerült. Tudom, hogy ez nemcsak Karácsony Gergelyen, hanem a testületen is múlik. Azt gondolom, hogy Vitézy Dávid öt év alatt sokkal több mindent véghez tudna vinni. Írt nekünk kerületi közlekedési programot, jó a személyes viszonyunk. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy itt lakik a XII. kerületben, a nagy titkot már elárulta Márki-Zay Péter, azzal nem igazán tudok versenyezni.

Mit szóltak ahhoz, hogy a Fidesz főpolgármester-jelöltje, Szentkirályi Alexandra visszalépett Vitézy Dávid javára? Karácsony Gergely szerint Vitézy Dávid így egyértelműen a Fidesz jelöltjévé vált.

K. G.: Nincs élő ember, aki el tudná dönteni ezt a kérdést. Önmagában az, hogy a Fidesz valakit segíteni próbál, nem jelenti azt, hogy az illető automatikusan kormánypártivá válik. Inkább arra figyeltem, hogy ki tudná jobban vezetni Budapestet.

D. Zs.: Nagyjából én is így látom, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt öt évben a kultúrpolitika teljes hiánya volt jellemző Budapesten. Nyilván nem állt rendelkezésre elegendő forrás, de sok mindent lehetett volna létrehozni egy kis kreativitással és munkával. A kultúra pont az a terület, ahol rengeteg ember maradt árván a Fidesz miatt. Egy ellenzéki főváros sokkal többet tehetett volna értük, de majd most megpróbáljuk a Fővárosi Közgyűlésben. Az biztos, hogy az eddigieknél tényleg sokkal többet lehetne tenni.

„A Tisza nem a kétfarkúaktól vitt el szavazókat”

Elégedett a párt európai parlamenti választási eredményével?

D. Zs.: Mivel nem jutottunk be, nehezen lehetnék elégedett az eredményünkkel. A téli időszakban úgy gondoltam, hogy talán még kettőnél is több jelöltünk juthat be az EP-be. Még mindig nem találtuk meg, hogy mivel lehetne kampányolni, mert nehéz őszintén azt mondani, hogy mit fogsz/tudsz elérni az Európai Parlamentben. Jó jelöltjeink voltak, a Tisza Párt pedig nem feltétlenül a Kutyapárttól vitt el szavazókat, hanem a Momentumtól és a DK-tól.

Ha már Magyar Péter és a pártja szóba került, a választások éjszakáján adott egy interjút, amelyben nevetve arról beszélt, hogy a választók nagy számban adták le a voksukat olyan emberekre, akikről nem tudnak semmit. Mi a kétfarkúak álláspontja Magyar Péterről és a Tisza Pártról?

D. Zs.: A mi álláspontunk mindig az volt, hogy nézzük meg, ki mit tett és mit ígért. Bárki el tudja mondani, hogy mi nem működik jól Magyarországon, de ez nem jelenti azt, hogy képes megoldani a problémákat.

Egyelőre nem látom, hogy Magyar Péterék eddig mit tettek, mire képesek a szavak szintjén túl, a valóságban. Fél év múlva könnyebb lesz erről beszélni.

K. G.: Megpróbáljuk a javunkra fordítani a Magyar Péter-jelenséget. Újpesten az egyik jelöltünket Magyar Péternek hívták, aki pár százalékkal valóban többet kapott, mint az átlagos újpesti jelöltek. Egyelőre nincs kapcsolatunk a Tisza Párttal. Péter gratulált, amikor megnyertem a választást, de nyilván beszélnünk kell majd arról, ami a Fővárosi Közgyűlésben napirenden lesz. Tényleg nem ismerjük a Tisza Párt képviselőit. Nem tudjuk, hogy mit akarnak. Persze nem állítom, hogy a Karácsony Gergely mögött álló csapat esetében sokkal jobb, hogy tudjuk, kikről van szó.

Több politikai elemző is arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fővárosi Közgyűlés összetétele miatt irányíthatatlanná válhat Budapest.

D. Zs.: Igen, a jóslatok szerint egy év múlva új választás lesz, mert működésképtelenné válik a főváros.

Tartanak ettől?

K. G.: Ha összeomlik a főváros, akkor a XII. kerület kilép, és önálló városként fog működni. Semmi gond. Mi igazából a Fideszt leszámítva bárkivel együtt tudunk működni. Koalíciót nem kötnénk velük, de konkrét ügyeket tudunk támogatni.

A XII. kerületben most legalizálni fogja a marihuánát?

D. Zs.: Csak az óvodásoknak.

K. G.: Egyeztetünk a holland nagykövetséggel, hogy beengednek-e embereket, és akkor esetleg ebben a formában megvalósíthatónak látom.

(Borítókép: Döme Zsuzsanna és Kovács Gergely. Fotó: Tövissi Bence / Index)