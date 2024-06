MKKP: az emberek hangját és érdekeit képviseljük a többi, hatalmat hajszoló párt mellett

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Magyar Hangnak értékelte a június 9-ei választások eredményét. Volt szó számokról, közvélemény-kutatásokról, jövőbeli tervekről, de azt is kifejtették, hogy a közösségépítésben és a szisztematikus, helyi munkában hisznek.

„Tizenháromszor annyi képviselőnk van, mint eddig” – ezzel kezdte a Magyar Kétfarkú Kutyapárt az idei választások értékelését, amelyet a Magyar Hang kérésére végeztek el.

Mint mondták, egy polgármesteri és 45 önkormányzati képviselői helyet szerzett a párt, továbbá három politikusuk bejutott a fővárosi, illetve kettő a megyei közgyűlésekbe.

Ugyanakkor hozzátették, hogy az Európai Parlamentbe idén sem tudtak képviselőt küldeni.

Az eP-választáson összesen 163 960 szavazat érkezett rájuk, ami a szavazatok 3,59 százalékát jelenti. öt éve még csak 90 912 szavazatot kaptak, ami 2,62 százalékot jelentett akkor.

A párt arról számolt be a lapnak, hogy a közösségépítésben és a szisztematikus, helyi munkában hisznek, és úgy tűnik, hogy ebben jók is. Elmondásuk szerint a választások után több választópolgártól is kaptak olyan visszajelzést, miszerint megbánták, hogy nem rájuk szavaztak.

A Magyar Hang arra volt kíváncsi, hogy mennyire tartják kudarcnak azt, hogy nem lett EP-mandátumuk, és kell-e emiatt a pártból felelősséget vállalnia valakinek.

Szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült bekerülnünk az EP-be, mert mind Le Marietta, mind Törley Katalin kiváló szakemberek, akik nagyon jó dolgokat csinálhattak volna kint. Ugyanakkor ebben a politikai környezetben ez nem volt könnyű feladat

– mondta a párt.

„Nem fogunk összevissza ígérgetni mindenféle hülyeséget”

„Sokan azt gondolják, azért mondjuk, hogy nem foglalkozunk a közvélemény-kutatásokkal, mert nincsen pénzünk rá. Pedig éppen azért nem, mert az ilyen felmérések eredményei nagyon illékonyak, és ha becsapódik egy Magyar Péterhez hasonló politikai aszteroida, akkor az a százalékos eredmény gyorsan el tud olvadni” – fogalmaztak.

Mint a Magyar Hangnak válaszolták, ők mindig a választási eredményekből indulnak ki, és nem azt lesik, hogy melyik pillanatban mennyi embernek szimpatikusak.

Kiemelték, hogy a 2019-es eredményükhöz képest majdnem megduplázták a szavazóik számát, a 2022-es parlamenti választáshoz képest pedig egy jobb százalékos eredményt értek el.

Hangsúlyozták azt is, hogy 2022-höz képest, egy 10 százalékkal alacsonyabb részvétel mellett, csak 23 ezer választót veszítettek. „Ez számunkra azt jelzi, hogy Magyar Péter ide, Tisza Párt oda, az MKKP-nak van egy stabil szavazótábora, amit évről évre építünk, és egészen egyben is tudtunk tartani. Különösen érdekes és figyelemre méltó ez akkor, ha ezt a többi ellenzéki párt táborát is megnézzük” – tették hozzá.

A párt úgy gondolja, hogy az Európai Parlamentbe részben a közhangulat miatt nem jutottak be, másrészt még nem tanultak eleget ahhoz, hogyan tudnak ekkora zajban országos szinten koncentrálni.

„Ugyanakkor nem fogjuk magunkat megtagadni és összevissza ígérgetni mindenféle hülyeséget, mint Brüsszel megállítása vagy az Európai Egyesült Államok vagy európaibérminimálnyugdíjunió” – tették hozzá.

„Az emberek hangját és érdekeit képviseljük a többi, hatalmat hajszoló párt mellett”

Az MKKP a Fővárosi Közgyűlésben is jelen lesz, amiről a politikailag sokszínű összetétele miatt azt gondolják, hogy nagy káosz van kialakulóban.

Éppen ezért örülnek, hogy a budapestiek úgy gondolták, „kellenek oda értelmes, a városért dolgozó emberek is, akik nem olcsó politikai alkukat keresnek majd, hanem valódi megoldásokat”. Közölték, hogy a helyiek érdekeit szeretnék képviselni, ezért amennyiben az vállalható számukra, hajlandók lesznek egyezkedni a többi párttal.

A feladatunkat egy ilyen kaotikus közgyűlésben abban látjuk, hogy egyedüliként az emberek hangját és érdekeit képviseljük, a többi, hatalmat hajszoló párt mellett

– hangsúlyozták.

Az idei kampány legfőbb tanulsága az MKKP számára az volt, hogy a helyben befektetett munka megtérül, valamint hogy mennyire nehéz a többi párttal való bármilyen jellegű együttműködés.

„Szóval összességében azt tanultuk, hogy továbbra is dolgozni kell még többet, még jobban, és persze azért továbbra is viccesen” – foglalták össze.