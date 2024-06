Egy ötéves szatmárnémeti fiú lehet a sakktörténelem legfiatalabb világbajnoka

Balog Ronaldo, egy ötéves szatmárnémeti kisfiú lehetne a sakktörténelem legfiatalabb világbajnoka. Kétéves korától figyelte az édesapja játszmáit, alig háromévesen pedig hibátlanul felállította a figurákat a táblára. Négyévesen indult az első sakkversenyén, amit meg is nyert.

A sakktörténelem legfiatalabb világbajnoka lehetne az ötéves szatmárnémeti Balog Ronaldo – írja a Főtér erdélyi hírportál. Hozzáértők szerint a 2018. november 27-én született szatmárnémeti fiú kivételes tehetséggel van megáldva.

Balog Ronaldo kétéves korától figyelte édesapja játszmáit, egy nap levette a polcról az édesapja, Balog Cristian sakk-készletét, a nagyapai örökséget. A szülők azt várták, hogy játszani fog a bábukkal, ehelyett a fiú az összes figurát hibátlanul felrakta a táblára, majd megkérdezte az édesapjától, játszana-e vele – írja a lap.

„Elállt a lélegzetem, mivel aznap nem is sakkoztam, nem volt előttem a tábla. A fiam emlékezetből rakta fel a figurákat. Még inkább elképedtem, amikor kiderült, hogy ismeri az alapokat. Nem kellett elmagyaráznom neki, hogy a gyalog nem léphet hátra és oldalra. A huszárlépés volt az egyedüli, amit elrontott, ezért megmutattam neki, hogyan kell lépni L alakban. Negyedórát nevettünk a családdal, mivel nagyon izgatott lettem, hogy mit csinál ez az alig hároméves gyermek. Írni, olvasni sem tud, én meg az L betűt magyarázom neki” – nyilatkozta az édesapja, Balog Cristian.

A fiú játékáról már az egyik sakkmeccseket közvetítő YouTube-oldalra is került fel videó, története már a román sajtóba is eljutott, ahol – többek között az édesapja segítségével is – szponzorokat keresnek neki.

Négyévesen indult az első versenyén, amit meg is nyert

A fiú később arra kérte az apját, hogy tanítsa őt sakkozni mindennap. A YouTube-on is sakkoktató videókat nézett rajzfilm helyett, és legalább száz alkalommal megnézte a híres 1972-es Borisz Szpasszkij–Bobby Fischer-döntőt.

Egy idő után már versenyekre szeretett volna járni, és kijelentette, hogy ő lesz a sakktörténelem legfiatalabb világbajnoka. Négyéves és egy hónapos korában legyőzte az édesapját, egyenlő küzdelemben.

Tavaly februárban vett részt élete első hivatalos versenyén, Nagybányán, ahol 105 gyermek indult különböző korosztályokban. balog Ronaldo négyéves és két hónapos korában veretlenül nyerte meg a versenyt a saját kategóriájában.

Kisvárdán az U14-es korcsoportban indult az első magyarországi versenyén, ahol a harmadik helyet szerezte meg, egyenlő pontszámmal a második helyezettel, csupán egy pontra lemaradva az elsőtől. Édesapja, Balog Cristian a legfőbb mentora, szakmai felkészülését Torzsás Lajos korábbi kiváló mesterjelölt játékos segíti, aki két alkalommal teljesítette a mesteri normát, és akinek fénykorában 2340 volt a legmagasabb ÉLŐ-pontszáma.

Nagyon sokan úgy vélik Romániában és Magyarországon is, hogy mivel a felnőtteknél is megállja a helyét már annyi ideje, akkor az U8-as kategóriában is megvan minden esélye arra, hogy országos bajnok legyen. De miért ne jöhetne össze elsőre neki a világbajnoki cím? Ezzel történelmet írna, hisz 8 évesnél fiatalabb gyermek még soha nem nyert világbajnokságot

– mondta a fiú édesapja.

Balog Ronaldo és az édesapja is a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei fehérgyarmati sakkegyesület igazolt játékosai voltak, de hamarosan már a nyíregyházi csapatban folytatják. Balog Ronaldo többnyire az első három hely egyikén végez azokon a versenyeken, ahol elindul. Vasárnap ismét a felnőttek között versenyez Nyíregyházán.